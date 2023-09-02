https://ria.ru/20230902/toplivo-1893824015.html
Эксперт назвал причину перебоев с топливом в некоторых регионах России
Эксперт назвал причину перебоев с топливом в некоторых регионах России - РИА Новости, 02.09.2023
Эксперт назвал причину перебоев с топливом в некоторых регионах России
Локальные перебои с поставками топлива на заправки в некоторых российских регионах вызваны логистикой и отсутствием разницы между оптовыми и розничными ценами,... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T12:53
2023-09-02T12:53
2023-09-02T14:03
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ржд
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Локальные перебои с поставками топлива на заправки в некоторых российских регионах вызваны логистикой и отсутствием разницы между оптовыми и розничными ценами, сообщил РИА Новости руководитель проектов исследовательской группы "Петромаркет" Николай Баранов."Мы видим тут несколько причин. Логистические сложности — перегруженность ж/д инфраструктуры, из-за чего увеличились сроки и нарушилась ритмичность поставок нефтепродуктов по железной дороге на региональные нефтебазы. Диспаритет оптовых и розничных цен — на сегодняшний день оптовые цены практически сравнялись с ценами на АЗС ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний. — Прим. ред.), из-за этого страдает независимая розница: они вынуждены либо прекратить торговлю, либо устанавливать цену на три-четыре рубля выше, чем на АЗС ВИНК", — считает эксперт.Эти причины в совокупности с традиционно высоким спросом в период сезона отпусков приводят к тому, что на некоторых АЗС отсутствует топливо, пояснил собеседник агентства."Решить проблему с убыточностью АЗС мог бы рост выплат по демпферу (это привело бы к снижению оптовых цен) или рост розничных цен на нефтепродукты", — выразил мнение Баранов.По его словам, дефицита бензина или дизельного топлива сейчас нет."Их производство за первое полугодие 2023 года выросло на 4,3 процента и 4,8 процента соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Запасы обоих видов топлива по состоянию на начало августа 2023 года находятся на более чем комфортных уровнях", — сказал эксперт.Запасы бензина на начало августа составляли 2,034 миллиона тонн, что на 4,4 процента выше показателей 2022-го, запасы дизтоплива — 2,177 миллиона тонн, что превышает показатели прошлого года на 23 процента.Некоторые российские регионы, особенно южные, в августе жаловались на рост цен и перебои с поставками топлива. Минэнерго заявило, что производство нефтепродуктов обеспечивает весь спрос на внутреннем рынке, для этого переориентировали часть экспорта. Чтобы исключить возможные сбои в обеспечении топливом, работает штаб ведомства, в который входят представители органов власти, нефтяных компаний, РЖД, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, автоперевозчиков и независимых участников рынка.
https://ria.ru/20230830/toplivo-1893220134.html
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ржд
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), РЖД
Эксперт назвал причину перебоев с топливом в некоторых регионах России
Эксперт Баранов: перебои с топливом в регионах РФ вызваны логистикой и ценами
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Локальные перебои с поставками топлива на заправки в некоторых российских регионах вызваны логистикой и отсутствием разницы между оптовыми и розничными ценами, сообщил РИА Новости руководитель проектов исследовательской группы "Петромаркет" Николай Баранов.
«
"Мы видим тут несколько причин. Логистические сложности — перегруженность ж/д инфраструктуры, из-за чего увеличились сроки и нарушилась ритмичность поставок нефтепродуктов по железной дороге на региональные нефтебазы. Диспаритет оптовых и розничных цен — на сегодняшний день оптовые цены практически сравнялись с ценами на АЗС ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний. — Прим. ред.), из-за этого страдает независимая розница: они вынуждены либо прекратить торговлю, либо устанавливать цену на три-четыре рубля выше, чем на АЗС ВИНК", — считает эксперт.
Эти причины в совокупности с традиционно высоким спросом в период сезона отпусков приводят к тому, что на некоторых АЗС отсутствует топливо, пояснил собеседник агентства.
"Решить проблему с убыточностью АЗС мог бы рост выплат по демпферу (это привело бы к снижению оптовых цен) или рост розничных цен на нефтепродукты", — выразил мнение Баранов.
Правительство утвердит список спецэкспортеров топлива в ближайшее время
По его словам, дефицита бензина или дизельного топлива сейчас нет.
«
"Их производство за первое полугодие 2023 года выросло на 4,3 процента и 4,8 процента соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Запасы обоих видов топлива по состоянию на начало августа 2023 года находятся на более чем комфортных уровнях", — сказал эксперт.
Запасы бензина на начало августа составляли 2,034 миллиона тонн, что на 4,4 процента выше показателей 2022-го, запасы дизтоплива — 2,177 миллиона тонн, что превышает показатели прошлого года на 23 процента.
Некоторые российские регионы, особенно южные, в августе жаловались на рост цен и перебои с поставками топлива. Минэнерго
заявило, что производство нефтепродуктов обеспечивает весь спрос на внутреннем рынке, для этого переориентировали часть экспорта. Чтобы исключить возможные сбои в обеспечении топливом, работает штаб ведомства, в который входят представители органов власти, нефтяных компаний, РЖД, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, автоперевозчиков и независимых участников рынка.
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