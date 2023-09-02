https://ria.ru/20230902/toplivo-1893824015.html

Эксперт назвал причину перебоев с топливом в некоторых регионах России

Эксперт назвал причину перебоев с топливом в некоторых регионах России - РИА Новости, 02.09.2023

Эксперт назвал причину перебоев с топливом в некоторых регионах России

Локальные перебои с поставками топлива на заправки в некоторых российских регионах вызваны логистикой и отсутствием разницы между оптовыми и розничными ценами,... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T12:53

2023-09-02T12:53

2023-09-02T14:03

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

ржд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789416451_0:0:3428:1929_1920x0_80_0_0_5b18a560c53b3db8948959d5ab02eb12.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Локальные перебои с поставками топлива на заправки в некоторых российских регионах вызваны логистикой и отсутствием разницы между оптовыми и розничными ценами, сообщил РИА Новости руководитель проектов исследовательской группы "Петромаркет" Николай Баранов."Мы видим тут несколько причин. Логистические сложности — перегруженность ж/д инфраструктуры, из-за чего увеличились сроки и нарушилась ритмичность поставок нефтепродуктов по железной дороге на региональные нефтебазы. Диспаритет оптовых и розничных цен — на сегодняшний день оптовые цены практически сравнялись с ценами на АЗС ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний. — Прим. ред.), из-за этого страдает независимая розница: они вынуждены либо прекратить торговлю, либо устанавливать цену на три-четыре рубля выше, чем на АЗС ВИНК", — считает эксперт.Эти причины в совокупности с традиционно высоким спросом в период сезона отпусков приводят к тому, что на некоторых АЗС отсутствует топливо, пояснил собеседник агентства."Решить проблему с убыточностью АЗС мог бы рост выплат по демпферу (это привело бы к снижению оптовых цен) или рост розничных цен на нефтепродукты", — выразил мнение Баранов.По его словам, дефицита бензина или дизельного топлива сейчас нет."Их производство за первое полугодие 2023 года выросло на 4,3 процента и 4,8 процента соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Запасы обоих видов топлива по состоянию на начало августа 2023 года находятся на более чем комфортных уровнях", — сказал эксперт.Запасы бензина на начало августа составляли 2,034 миллиона тонн, что на 4,4 процента выше показателей 2022-го, запасы дизтоплива — 2,177 миллиона тонн, что превышает показатели прошлого года на 23 процента.Некоторые российские регионы, особенно южные, в августе жаловались на рост цен и перебои с поставками топлива. Минэнерго заявило, что производство нефтепродуктов обеспечивает весь спрос на внутреннем рынке, для этого переориентировали часть экспорта. Чтобы исключить возможные сбои в обеспечении топливом, работает штаб ведомства, в который входят представители органов власти, нефтяных компаний, РЖД, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, автоперевозчиков и независимых участников рынка.

https://ria.ru/20230830/toplivo-1893220134.html

https://ria.ru/20230830/toplivo-1893208290.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ржд