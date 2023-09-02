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Медведев посетил пострадавший от тайфуна Южно-Сахалинск - РИА Новости, 02.09.2023
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12:45 02.09.2023 (обновлено: 13:05 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/tayfun-1893823540.html
Медведев посетил пострадавший от тайфуна Южно-Сахалинск
Медведев посетил пострадавший от тайфуна Южно-Сахалинск - РИА Новости, 02.09.2023
Медведев посетил пострадавший от тайфуна Южно-Сахалинск
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил пострадавшие от тайфуна районы Южно-Сахалинска, видео поездки размещено на странице Медведева в соцсети... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T12:45
2023-09-02T13:05
происшествия
южно-сахалинск
дмитрий медведев
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил пострадавшие от тайфуна районы Южно-Сахалинска, видео поездки размещено на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал о масштабах подтоплений и об оказываемой помощи. Медведев пообщался с жителями и поинтересовался, какую помощь им оказали.Он также похвалил местные власти за быструю реакцию."Ну то, что быстро среагировали, правильно", - сказал он.Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске в ночь на 1 сентября из-за обильных осадков, в городе развернули пункт временного размещения, ночью вода подтопила подвалы школ №1, №23 и лицея №1. Власти сообщали, что детские сады работают в штатном режиме, там есть запасы питьевой воды и продуктов. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин заявил о переносе линеек в школах города на 4 сентября из-за непогоды. Ливень оставил без света около 2,6 тысячи человек, электроснабжение восстановили к вечеру пятницы.
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происшествия, южно-сахалинск, дмитрий медведев
Происшествия, Южно-Сахалинск, Дмитрий Медведев
Медведев посетил пострадавший от тайфуна Южно-Сахалинск

Медведев пообщался с жителями пострадавших от тайфуна районов Южно-Сахалинска

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в пострадавшие от циклона районы Южно-Сахалинска
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в пострадавшие от циклона районы Южно-Сахалинска - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в пострадавшие от циклона районы Южно-Сахалинска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил пострадавшие от тайфуна районы Южно-Сахалинска, видео поездки размещено на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал о масштабах подтоплений и об оказываемой помощи. Медведев пообщался с жителями и поинтересовался, какую помощь им оказали.
Он также похвалил местные власти за быструю реакцию.
"Ну то, что быстро среагировали, правильно", - сказал он.
Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске в ночь на 1 сентября из-за обильных осадков, в городе развернули пункт временного размещения, ночью вода подтопила подвалы школ №1, №23 и лицея №1. Власти сообщали, что детские сады работают в штатном режиме, там есть запасы питьевой воды и продуктов. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин заявил о переносе линеек в школах города на 4 сентября из-за непогоды. Ливень оставил без света около 2,6 тысячи человек, электроснабжение восстановили к вечеру пятницы.
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ПроисшествияЮжно-СахалинскДмитрий Медведев
 
 
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