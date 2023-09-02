https://ria.ru/20230902/tayfun-1893823540.html

Медведев посетил пострадавший от тайфуна Южно-Сахалинск

Медведев посетил пострадавший от тайфуна Южно-Сахалинск - РИА Новости, 02.09.2023

Медведев посетил пострадавший от тайфуна Южно-Сахалинск

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил пострадавшие от тайфуна районы Южно-Сахалинска, видео поездки размещено на странице Медведева в соцсети... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T12:45

2023-09-02T12:45

2023-09-02T13:05

происшествия

южно-сахалинск

дмитрий медведев

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил пострадавшие от тайфуна районы Южно-Сахалинска, видео поездки размещено на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал о масштабах подтоплений и об оказываемой помощи. Медведев пообщался с жителями и поинтересовался, какую помощь им оказали.Он также похвалил местные власти за быструю реакцию."Ну то, что быстро среагировали, правильно", - сказал он.Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске в ночь на 1 сентября из-за обильных осадков, в городе развернули пункт временного размещения, ночью вода подтопила подвалы школ №1, №23 и лицея №1. Власти сообщали, что детские сады работают в штатном режиме, там есть запасы питьевой воды и продуктов. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин заявил о переносе линеек в школах города на 4 сентября из-за непогоды. Ливень оставил без света около 2,6 тысячи человек, электроснабжение восстановили к вечеру пятницы.

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южно-сахалинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, южно-сахалинск, дмитрий медведев