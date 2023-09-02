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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.09.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.09.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T17:03
2023-09-02T17:03
2023-09-02T17:03
инфографика
спецоперация
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.О спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 2 сентября 2023 годаЗа минувшие сутки российские части отразили 14 атак подразделений ВСУ на Донецком, Краснолиманском и Запорожском направлениях. Параллельно поражены 108 районов скопления живой силы и техники, три командных пункта, один из них — по управлению беспилотниками. Уничтожены два склада боеприпасов, узел связи. Средства ПВО сбили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS, противорадиолокационную ракету HARM и 25 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 466 самолетов, 247 вертолетов, 6318 беспилотников, 435 зенитных ракетных комплексов, 1147 реактивных систем залпового огня, 11 607 танков и других бронемашин, 6182 орудия полевой артиллерии и 12 620 единиц автомобильной техники.
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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спецоперация, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 2 сентября 2023 года
За минувшие сутки российские части отразили 14 атак подразделений ВСУ на Донецком, Краснолиманском и Запорожском направлениях. Параллельно поражены 108 районов скопления живой силы и техники, три командных пункта, один из них — по управлению беспилотниками. Уничтожены два склада боеприпасов, узел связи. Средства ПВО сбили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS, противорадиолокационную ракету HARM и 25 беспилотников.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 466 самолетов, 247 вертолетов, 6318 беспилотников, 435 зенитных ракетных комплексов, 1147 реактивных систем залпового огня, 11 607 танков и других бронемашин, 6182 орудия полевой артиллерии и 12 620 единиц автомобильной техники.