https://ria.ru/20230902/spetsoperatsiya-1893831938.html

На Южно-Донецком направлении потери ВСУ превысили 105 человек за сутки

На Южно-Донецком направлении потери ВСУ превысили 105 человек за сутки - РИА Новости, 02.09.2023

На Южно-Донецком направлении потери ВСУ превысили 105 человек за сутки

На Южно-Донецком направлении войска Украины за сутки потеряли свыше 105 военнослужащих, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T14:13

2023-09-02T14:13

2023-09-02T14:35

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. На Южно-Донецком направлении войска Украины за сутки потеряли свыше 105 военнослужащих, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ в районе города Угледар Донецкой народной республики. Также, в районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами 117-й механизированной бригады ВСУ."Потери противника составили свыше 105 украинских военнослужащих, четыре танка, три боевые машины пехоты, шесть автомобилей, две самоходные артиллерийские установки: "Акация" и "Гвоздика", а также две гаубицы: Д-20 и Д-30", - сообщили в Минобороны.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф