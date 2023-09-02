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На Южно-Донецком направлении потери ВСУ превысили 105 человек за сутки - РИА Новости, 02.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 02.09.2023 (обновлено: 14:35 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/spetsoperatsiya-1893831938.html
На Южно-Донецком направлении потери ВСУ превысили 105 человек за сутки
На Южно-Донецком направлении потери ВСУ превысили 105 человек за сутки - РИА Новости, 02.09.2023
На Южно-Донецком направлении потери ВСУ превысили 105 человек за сутки
На Южно-Донецком направлении войска Украины за сутки потеряли свыше 105 военнослужащих, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T14:13
2023-09-02T14:35
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. На Южно-Донецком направлении войска Украины за сутки потеряли свыше 105 военнослужащих, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ в районе города Угледар Донецкой народной республики. Также, в районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами 117-й механизированной бригады ВСУ."Потери противника составили свыше 105 украинских военнослужащих, четыре танка, три боевые машины пехоты, шесть автомобилей, две самоходные артиллерийские установки: "Акация" и "Гвоздика", а также две гаубицы: Д-20 и Д-30", - сообщили в Минобороны.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На Южно-Донецком направлении потери ВСУ превысили 105 человек за сутки

МО РФ: на Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли 105 военных и четыре танка

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. На Южно-Донецком направлении войска Украины за сутки потеряли свыше 105 военнослужащих, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ в районе города Угледар Донецкой народной республики. Также, в районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами 117-й механизированной бригады ВСУ.
"Потери противника составили свыше 105 украинских военнослужащих, четыре танка, три боевые машины пехоты, шесть автомобилей, две самоходные артиллерийские установки: "Акация" и "Гвоздика", а также две гаубицы: Д-20 и Д-30", - сообщили в Минобороны.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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