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На Южно-Донецком направлении потери ВСУ превысили 105 человек за сутки
На Южно-Донецком направлении потери ВСУ превысили 105 человек за сутки - РИА Новости, 02.09.2023
На Южно-Донецком направлении потери ВСУ превысили 105 человек за сутки
На Южно-Донецком направлении войска Украины за сутки потеряли свыше 105 военнослужащих, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T14:13
2023-09-02T14:13
2023-09-02T14:35
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. На Южно-Донецком направлении войска Украины за сутки потеряли свыше 105 военнослужащих, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ в районе города Угледар Донецкой народной республики. Также, в районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами 117-й механизированной бригады ВСУ."Потери противника составили свыше 105 украинских военнослужащих, четыре танка, три боевые машины пехоты, шесть автомобилей, две самоходные артиллерийские установки: "Акация" и "Гвоздика", а также две гаубицы: Д-20 и Д-30", - сообщили в Минобороны.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На Южно-Донецком направлении потери ВСУ превысили 105 человек за сутки
МО РФ: на Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли 105 военных и четыре танка