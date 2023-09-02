https://ria.ru/20230902/solntse-1893806957.html
Индия запустила исследовательскую станцию к Солнцу
Индия запустила исследовательскую станцию к Солнцу - РИА Новости, 02.09.2023
Индия запустила исследовательскую станцию к Солнцу
Индия запустила станцию Aditya-L1 по изучению Солнца, трансляция велась на сайте и канале в YouTube Индийской организации космических исследований. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T09:34
2023-09-02T09:34
2023-09-02T11:02
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен — РИА Новости. Индия запустила станцию Aditya-L1 по изучению Солнца, трансляция велась на сайте и канале в YouTube Индийской организации космических исследований.Агентство использовало ракету-носитель для полярных спутников PSLV в конфигурации XL, оснащенную шестью навесными двигателями. Подобную конфигурацию впервые использовали для запуска первого в Индии лунного зонда "Чандраян-1" в октябре 2008 года. С тех пор она использовалась для нескольких важных миссий, включая миссию марсианского орбитального аппарата "Мангальян", запущенную в ноябре 2013-го. Последний раз ракета-носитель PSLV летала в конфигурации XL в ноябре 2022 года, выведя на орбиту Земли спутник EOS-06 и восемь наноспутников.Станция Aditya-L1 — первая в Индии космическая миссия типа обсерватории для наблюдения за Солнцем. После четырехмесячного путешествия протяженностью полтора миллиона километров аппарат выйдет на гало-орбиту в точке Лагранжа L1, где силы гравитационного притяжения Земли и Солнца равны. Такое расположение позволит Aditya-L1 постоянно наблюдать за Солнцем, не отвлекаясь на затмения.Космический аппарат несет семь приборов для наблюдения за фотосферой, хромосферой и самыми внешними слоями Солнца (короной) с помощью детекторов электромагнитных полей, частиц и магнитного поля. Планируется, что при достижении предполагаемой орбиты основной аппарат миссии — коронограф линий видимого излучения — будет отправлять на наземную станцию 1440 изображений в день для анализа. Ожидается, что миссия Aditya L1 предоставит информацию для понимания проблемы нагрева короны Солнца, выброса корональной массы, активности перед вспышкой и ее характеристик, динамики космической погоды, распространения солнечного ветра, частиц и полей и других.
https://ria.ru/20230831/luna-1893415292.html
https://ria.ru/20230823/derzhava-1891811789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, земля, в мире
Индия запустила исследовательскую станцию к Солнцу
Индия запустила исследовательскую станцию Aditya-L1 по изучению Солнца
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен — РИА Новости.
Индия запустила станцию Aditya-L1 по изучению Солнца, трансляция велась на сайте и канале в YouTube
Индийской организации космических исследований.
Агентство использовало ракету-носитель для полярных спутников PSLV в конфигурации XL, оснащенную шестью навесными двигателями. Подобную конфигурацию впервые использовали для запуска первого в Индии лунного зонда "Чандраян-1" в октябре 2008 года. С тех пор она использовалась для нескольких важных миссий, включая миссию марсианского орбитального аппарата "Мангальян", запущенную в ноябре 2013-го.
Индийский аппарат подтвердил наличие серы на Луне
Последний раз ракета-носитель PSLV летала в конфигурации XL в ноябре 2022 года, выведя на орбиту Земли
спутник EOS-06 и восемь наноспутников.
Станция Aditya-L1 — первая в Индии космическая миссия типа обсерватории для наблюдения за Солнцем. После четырехмесячного путешествия протяженностью полтора миллиона километров аппарат выйдет на гало-орбиту в точке Лагранжа L1, где силы гравитационного притяжения Земли и Солнца равны. Такое расположение позволит Aditya-L1 постоянно наблюдать за Солнцем, не отвлекаясь на затмения.
Космический аппарат несет семь приборов для наблюдения за фотосферой, хромосферой и самыми внешними слоями Солнца (короной) с помощью детекторов электромагнитных полей, частиц и магнитного поля. Планируется, что при достижении предполагаемой орбиты основной аппарат миссии — коронограф линий видимого излучения — будет отправлять на наземную станцию 1440 изображений в день для анализа.
Ожидается, что миссия Aditya L1 предоставит информацию для понимания проблемы нагрева короны Солнца, выброса корональной массы, активности перед вспышкой и ее характеристик, динамики космической погоды, распространения солнечного ветра, частиц и полей и других.
Индия стала великой космической державой, считает эксперт