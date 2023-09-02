Рейтинг@Mail.ru
Индия запустила исследовательскую станцию к Солнцу - РИА Новости, 02.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 02.09.2023 (обновлено: 11:02 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/solntse-1893806957.html
Индия запустила исследовательскую станцию к Солнцу
Индия запустила исследовательскую станцию к Солнцу - РИА Новости, 02.09.2023
Индия запустила исследовательскую станцию к Солнцу
Индия запустила станцию Aditya-L1 по изучению Солнца, трансляция велась на сайте и канале в YouTube Индийской организации космических исследований. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T09:34
2023-09-02T11:02
индия
земля
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875747389_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_aa70256958561b986146fdb8af4e641f.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен — РИА Новости. Индия запустила станцию Aditya-L1 по изучению Солнца, трансляция велась на сайте и канале в YouTube Индийской организации космических исследований.Агентство использовало ракету-носитель для полярных спутников PSLV в конфигурации XL, оснащенную шестью навесными двигателями. Подобную конфигурацию впервые использовали для запуска первого в Индии лунного зонда "Чандраян-1" в октябре 2008 года. С тех пор она использовалась для нескольких важных миссий, включая миссию марсианского орбитального аппарата "Мангальян", запущенную в ноябре 2013-го. Последний раз ракета-носитель PSLV летала в конфигурации XL в ноябре 2022 года, выведя на орбиту Земли спутник EOS-06 и восемь наноспутников.Станция Aditya-L1 — первая в Индии космическая миссия типа обсерватории для наблюдения за Солнцем. После четырехмесячного путешествия протяженностью полтора миллиона километров аппарат выйдет на гало-орбиту в точке Лагранжа L1, где силы гравитационного притяжения Земли и Солнца равны. Такое расположение позволит Aditya-L1 постоянно наблюдать за Солнцем, не отвлекаясь на затмения.Космический аппарат несет семь приборов для наблюдения за фотосферой, хромосферой и самыми внешними слоями Солнца (короной) с помощью детекторов электромагнитных полей, частиц и магнитного поля. Планируется, что при достижении предполагаемой орбиты основной аппарат миссии — коронограф линий видимого излучения — будет отправлять на наземную станцию 1440 изображений в день для анализа. Ожидается, что миссия Aditya L1 предоставит информацию для понимания проблемы нагрева короны Солнца, выброса корональной массы, активности перед вспышкой и ее характеристик, динамики космической погоды, распространения солнечного ветра, частиц и полей и других.
https://ria.ru/20230831/luna-1893415292.html
https://ria.ru/20230823/derzhava-1891811789.html
индия
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875747389_912:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_8d8adacec152aad2efae3d0108a56f98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, земля, в мире
Индия, Земля, В мире
Индия запустила исследовательскую станцию к Солнцу

Индия запустила исследовательскую станцию Aditya-L1 по изучению Солнца

© iStock.com / LV4260Солнечная активность
Солнечная активность - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© iStock.com / LV4260
Солнечная активность. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен — РИА Новости. Индия запустила станцию Aditya-L1 по изучению Солнца, трансляция велась на сайте и канале в YouTube Индийской организации космических исследований.
Агентство использовало ракету-носитель для полярных спутников PSLV в конфигурации XL, оснащенную шестью навесными двигателями. Подобную конфигурацию впервые использовали для запуска первого в Индии лунного зонда "Чандраян-1" в октябре 2008 года. С тех пор она использовалась для нескольких важных миссий, включая миссию марсианского орбитального аппарата "Мангальян", запущенную в ноябре 2013-го.
Индийский аппарат Прагьян. Стоп-кадр видео
Индийский аппарат подтвердил наличие серы на Луне
31 августа, 15:19
Последний раз ракета-носитель PSLV летала в конфигурации XL в ноябре 2022 года, выведя на орбиту Земли спутник EOS-06 и восемь наноспутников.
Станция Aditya-L1 — первая в Индии космическая миссия типа обсерватории для наблюдения за Солнцем. После четырехмесячного путешествия протяженностью полтора миллиона километров аппарат выйдет на гало-орбиту в точке Лагранжа L1, где силы гравитационного притяжения Земли и Солнца равны. Такое расположение позволит Aditya-L1 постоянно наблюдать за Солнцем, не отвлекаясь на затмения.
Космический аппарат несет семь приборов для наблюдения за фотосферой, хромосферой и самыми внешними слоями Солнца (короной) с помощью детекторов электромагнитных полей, частиц и магнитного поля. Планируется, что при достижении предполагаемой орбиты основной аппарат миссии — коронограф линий видимого излучения — будет отправлять на наземную станцию 1440 изображений в день для анализа.
Ожидается, что миссия Aditya L1 предоставит информацию для понимания проблемы нагрева короны Солнца, выброса корональной массы, активности перед вспышкой и ее характеристик, динамики космической погоды, распространения солнечного ветра, частиц и полей и других.
Прямая трансляция посадки космического корабля Чандраян-3 на Луну на объекте ISRO в Бангалоре - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Индия стала великой космической державой, считает эксперт
23 августа, 17:43
 
ИндияЗемляВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала