https://ria.ru/20230902/siriya-1893814871.html
В Сирии более 15 военных погибли в столкновении с боевиками, пишут СМИ
В Сирии более 15 военных погибли в столкновении с боевиками, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2023
В Сирии более 15 военных погибли в столкновении с боевиками, пишут СМИ
Жертвами столкновений с боевиками вооруженных террористических группировок к северу от Латакии в Сирии стали 16 сирийских военнослужаших, еще пять получили... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T11:06
2023-09-02T11:06
2023-09-02T11:06
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ДУБАЙ, 2 сен - РИА Новости. Жертвами столкновений с боевиками вооруженных террористических группировок к северу от Латакии в Сирии стали 16 сирийских военнослужаших, еще пять получили ранения, сообщил источник сирийской газете "Аль-Ватан". "Во время столкновения с боевиками в месте Вади-Рабия к северу от Латакии погибли 16 военнослужащих, еще пятеро получили ранения и были доставлены в больницу для получения необходимого лечения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230827/siriya-1892577424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, латакия (город)
В мире, Сирия, Латакия (город)
В Сирии более 15 военных погибли в столкновении с боевиками, пишут СМИ
"Аль-Ватан": в Сирии 16 военных погибли и пять ранены в столкновении с боевиками