Рейтинг@Mail.ru
В Сирии более 15 военных погибли в столкновении с боевиками, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/siriya-1893814871.html
В Сирии более 15 военных погибли в столкновении с боевиками, пишут СМИ
В Сирии более 15 военных погибли в столкновении с боевиками, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2023
В Сирии более 15 военных погибли в столкновении с боевиками, пишут СМИ
Жертвами столкновений с боевиками вооруженных террористических группировок к северу от Латакии в Сирии стали 16 сирийских военнослужаших, еще пять получили... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T11:06
2023-09-02T11:06
в мире
сирия
латакия (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235389_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_95c9c746faf1e8b3076f3422d78d1330.jpg
ДУБАЙ, 2 сен - РИА Новости. Жертвами столкновений с боевиками вооруженных террористических группировок к северу от Латакии в Сирии стали 16 сирийских военнослужаших, еще пять получили ранения, сообщил источник сирийской газете "Аль-Ватан". "Во время столкновения с боевиками в месте Вади-Рабия к северу от Латакии погибли 16 военнослужащих, еще пятеро получили ранения и были доставлены в больницу для получения необходимого лечения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230827/siriya-1892577424.html
сирия
латакия (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235389_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_bc214641db450a610d1b340c76ffc11a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, латакия (город)
В мире, Сирия, Латакия (город)
В Сирии более 15 военных погибли в столкновении с боевиками, пишут СМИ

"Аль-Ватан": в Сирии 16 военных погибли и пять ранены в столкновении с боевиками

© Фото : SANAВоеннослужащие сирийской правительственной армии
Военнослужащие сирийской правительственной армии - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© Фото : SANA
Военнослужащие сирийской правительственной армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУБАЙ, 2 сен - РИА Новости. Жертвами столкновений с боевиками вооруженных террористических группировок к северу от Латакии в Сирии стали 16 сирийских военнослужаших, еще пять получили ранения, сообщил источник сирийской газете "Аль-Ватан".
«
"Во время столкновения с боевиками в месте Вади-Рабия к северу от Латакии погибли 16 военнослужащих, еще пятеро получили ранения и были доставлены в больницу для получения необходимого лечения", - говорится в сообщении.
Военные действия в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
Боевики в Идлибе пытались прорвать первую линию обороны сирийских войск
27 августа, 22:07
 
В миреСирияЛатакия (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала