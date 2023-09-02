https://ria.ru/20230902/siriya-1893814871.html

В Сирии более 15 военных погибли в столкновении с боевиками, пишут СМИ

В Сирии более 15 военных погибли в столкновении с боевиками, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2023

В Сирии более 15 военных погибли в столкновении с боевиками, пишут СМИ

Жертвами столкновений с боевиками вооруженных террористических группировок к северу от Латакии в Сирии стали 16 сирийских военнослужаших, еще пять получили... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T11:06

2023-09-02T11:06

2023-09-02T11:06

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латакия (город)

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ДУБАЙ, 2 сен - РИА Новости. Жертвами столкновений с боевиками вооруженных террористических группировок к северу от Латакии в Сирии стали 16 сирийских военнослужаших, еще пять получили ранения, сообщил источник сирийской газете "Аль-Ватан". "Во время столкновения с боевиками в месте Вади-Рабия к северу от Латакии погибли 16 военнослужащих, еще пятеро получили ранения и были доставлены в больницу для получения необходимого лечения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230827/siriya-1892577424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, латакия (город)