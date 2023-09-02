Рейтинг@Mail.ru
Импортозамещенный самолет SJ-100 успешно прошел вторые летные испытания - РИА Новости, 02.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 02.09.2023 (обновлено: 18:27 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/samolet-1893847590.html
Импортозамещенный самолет SJ-100 успешно прошел вторые летные испытания
Импортозамещенный самолет SJ-100 успешно прошел вторые летные испытания - РИА Новости, 02.09.2023
Импортозамещенный самолет SJ-100 успешно прошел вторые летные испытания
Российский самолет SJ-100 с замещенными импортными компонентами успешно прошел вторые летные испытания, сообщается в Telegram-канале Объединенной... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T16:38
2023-09-02T18:27
комсомольск-на-амуре
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
sj-100
россия
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893847114_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_7d50b7ee35766d1758164676722caab6.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российский самолет SJ-100 с замещенными импортными компонентами успешно прошел вторые летные испытания, сообщается в Telegram-канале Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). "И снова новости из Комсомольска-на-Амуре: там только что завершился второй полет SJ-100 по программе заводских доводочных испытаний. Второй был дольше, чем первый, он продолжался 75 минут и проходил уже на высотах до 6000 метров", — говорится в заявлении.Отмечается, что самолет пилотировал экипаж в составе командира воздушного судна Леонида Чикунова, второго пилота Сергея Завалкина и бортового оператора Дениса Велижанина. Как уточнили в корпорации, во время полета было убрано шасси, а также проверена работа систем кондиционирования воздуха и автоматического регулирования давления в кабине. Помимо этого, экипаж испытал противообледенительную систему воздухозаборников двигателя и оценил функционирование топливной системы в режиме перекрестного питания с включением и выключением насосов. Во время посадки была проверена система автоматического торможения с выпуском воздушных тормозов. Во вторник в Минпромторге сообщили, что российский самолет SJ-100 с импортозамещенными системами совершил первый полет продолжительностью 54 минуты. Он проходил на высотах до трех тысяч метров и скоростях до 343 километров в час. В общей сложности в SJ-100 заменены порядка 40 импортных систем и агрегатов. Испытания проходили на франко-российских двигателях SaM146.SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
https://ria.ru/20230829/polet-1892863106.html
комсомольск-на-амуре
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Российский самолет SJ-100
Состоялся первый полет российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Это новая версия Sukhoi Superjet-100 с импортозамещенными комплектующими. Разработкой машины занимались сотрудники корпорации "Иркут", которая после ребрендинга носит название ПАО "Яковлев". Авиастроители усовершенствовали бортовую электронику и внешний вид, создали ПД-8 — замену двигателя французского производства. Сертификация SJ-100 намечена на этот год. Как выглядит самолет и каковы его летно-технические характеристики — в видеоинфографике Ria.ru.
2023-09-02T16:38
true
PT1M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893847114_70:0:1211:856_1920x0_80_0_0_b83da55c1e9acd0cec4acb6283f653aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
комсомольск-на-амуре, объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), sj-100, россия, технологии
Комсомольск-на-Амуре, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), SJ-100, Россия, Технологии
Импортозамещенный самолет SJ-100 успешно прошел вторые летные испытания

ОАК: импортозамещенный самолет SJ-100 успешно прошел вторые летные испытания

© Фото : ПАО "ОАК"/TelegramИмпортозамещенный самолет SJ-100 во время вторых летных испытаний
Импортозамещенный самолет SJ-100 во время вторых летных испытаний - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© Фото : ПАО "ОАК"/Telegram
Импортозамещенный самолет SJ-100 во время вторых летных испытаний
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российский самолет SJ-100 с замещенными импортными компонентами успешно прошел вторые летные испытания, сообщается в Telegram-канале Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
"И снова новости из Комсомольска-на-Амуре: там только что завершился второй полет SJ-100 по программе заводских доводочных испытаний. Второй был дольше, чем первый, он продолжался 75 минут и проходил уже на высотах до 6000 метров", — говорится в заявлении.
Российский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием во время выполнения первого полета в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
В Кремле первый полет импортозамещенного SJ-100 назвали большим успехом
29 августа, 12:03
Отмечается, что самолет пилотировал экипаж в составе командира воздушного судна Леонида Чикунова, второго пилота Сергея Завалкина и бортового оператора Дениса Велижанина.
Как уточнили в корпорации, во время полета было убрано шасси, а также проверена работа систем кондиционирования воздуха и автоматического регулирования давления в кабине. Помимо этого, экипаж испытал противообледенительную систему воздухозаборников двигателя и оценил функционирование топливной системы в режиме перекрестного питания с включением и выключением насосов. Во время посадки была проверена система автоматического торможения с выпуском воздушных тормозов.
Во вторник в Минпромторге сообщили, что российский самолет SJ-100 с импортозамещенными системами совершил первый полет продолжительностью 54 минуты. Он проходил на высотах до трех тысяч метров и скоростях до 343 километров в час. В общей сложности в SJ-100 заменены порядка 40 импортных систем и агрегатов. Испытания проходили на франко-российских двигателях SaM146.
SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
 
Комсомольск-на-АмуреОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)SJ-100РоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала