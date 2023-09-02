https://ria.ru/20230902/samolet-1893847590.html
Импортозамещенный самолет SJ-100 успешно прошел вторые летные испытания
Импортозамещенный самолет SJ-100 успешно прошел вторые летные испытания - РИА Новости, 02.09.2023
Импортозамещенный самолет SJ-100 успешно прошел вторые летные испытания
Российский самолет SJ-100 с замещенными импортными компонентами успешно прошел вторые летные испытания, сообщается в Telegram-канале Объединенной... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T16:38
2023-09-02T16:38
2023-09-02T18:27
комсомольск-на-амуре
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
sj-100
россия
технологии
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российский самолет SJ-100 с замещенными импортными компонентами успешно прошел вторые летные испытания, сообщается в Telegram-канале Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). "И снова новости из Комсомольска-на-Амуре: там только что завершился второй полет SJ-100 по программе заводских доводочных испытаний. Второй был дольше, чем первый, он продолжался 75 минут и проходил уже на высотах до 6000 метров", — говорится в заявлении.Отмечается, что самолет пилотировал экипаж в составе командира воздушного судна Леонида Чикунова, второго пилота Сергея Завалкина и бортового оператора Дениса Велижанина. Как уточнили в корпорации, во время полета было убрано шасси, а также проверена работа систем кондиционирования воздуха и автоматического регулирования давления в кабине. Помимо этого, экипаж испытал противообледенительную систему воздухозаборников двигателя и оценил функционирование топливной системы в режиме перекрестного питания с включением и выключением насосов. Во время посадки была проверена система автоматического торможения с выпуском воздушных тормозов. Во вторник в Минпромторге сообщили, что российский самолет SJ-100 с импортозамещенными системами совершил первый полет продолжительностью 54 минуты. Он проходил на высотах до трех тысяч метров и скоростях до 343 километров в час. В общей сложности в SJ-100 заменены порядка 40 импортных систем и агрегатов. Испытания проходили на франко-российских двигателях SaM146.SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
https://ria.ru/20230829/polet-1892863106.html
комсомольск-на-амуре
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РИА Новости
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Российский самолет SJ-100
Состоялся первый полет российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Это новая версия Sukhoi Superjet-100 с импортозамещенными комплектующими. Разработкой машины занимались сотрудники корпорации "Иркут", которая после ребрендинга носит название ПАО "Яковлев".
Авиастроители усовершенствовали бортовую электронику и внешний вид, создали ПД-8 — замену двигателя французского производства. Сертификация SJ-100 намечена на этот год. Как выглядит самолет и каковы его летно-технические характеристики — в видеоинфографике Ria.ru.
2023-09-02T16:38
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комсомольск-на-амуре, объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), sj-100, россия, технологии
Комсомольск-на-Амуре, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), SJ-100, Россия, Технологии
Импортозамещенный самолет SJ-100 успешно прошел вторые летные испытания
ОАК: импортозамещенный самолет SJ-100 успешно прошел вторые летные испытания