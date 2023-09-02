https://ria.ru/20230902/samolet-1893847590.html

Импортозамещенный самолет SJ-100 успешно прошел вторые летные испытания

Импортозамещенный самолет SJ-100 успешно прошел вторые летные испытания - РИА Новости, 02.09.2023

Импортозамещенный самолет SJ-100 успешно прошел вторые летные испытания

Российский самолет SJ-100 с замещенными импортными компонентами успешно прошел вторые летные испытания, сообщается в Telegram-канале Объединенной... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T16:38

2023-09-02T16:38

2023-09-02T18:27

комсомольск-на-амуре

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

sj-100

россия

технологии

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российский самолет SJ-100 с замещенными импортными компонентами успешно прошел вторые летные испытания, сообщается в Telegram-канале Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). "И снова новости из Комсомольска-на-Амуре: там только что завершился второй полет SJ-100 по программе заводских доводочных испытаний. Второй был дольше, чем первый, он продолжался 75 минут и проходил уже на высотах до 6000 метров", — говорится в заявлении.Отмечается, что самолет пилотировал экипаж в составе командира воздушного судна Леонида Чикунова, второго пилота Сергея Завалкина и бортового оператора Дениса Велижанина. Как уточнили в корпорации, во время полета было убрано шасси, а также проверена работа систем кондиционирования воздуха и автоматического регулирования давления в кабине. Помимо этого, экипаж испытал противообледенительную систему воздухозаборников двигателя и оценил функционирование топливной системы в режиме перекрестного питания с включением и выключением насосов. Во время посадки была проверена система автоматического торможения с выпуском воздушных тормозов. Во вторник в Минпромторге сообщили, что российский самолет SJ-100 с импортозамещенными системами совершил первый полет продолжительностью 54 минуты. Он проходил на высотах до трех тысяч метров и скоростях до 343 километров в час. В общей сложности в SJ-100 заменены порядка 40 импортных систем и агрегатов. Испытания проходили на франко-российских двигателях SaM146.SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.

https://ria.ru/20230829/polet-1892863106.html

комсомольск-на-амуре

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский самолет SJ-100 Состоялся первый полет российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Это новая версия Sukhoi Superjet-100 с импортозамещенными комплектующими. Разработкой машины занимались сотрудники корпорации "Иркут", которая после ребрендинга носит название ПАО "Яковлев". Авиастроители усовершенствовали бортовую электронику и внешний вид, создали ПД-8 — замену двигателя французского производства. Сертификация SJ-100 намечена на этот год. Как выглядит самолет и каковы его летно-технические характеристики — в видеоинфографике Ria.ru. 2023-09-02T16:38 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

комсомольск-на-амуре, объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), sj-100, россия, технологии