https://ria.ru/20230902/rossiya-1893821114.html

Будут последствия. В Британии обратились к России после маневра Путина

Будут последствия. В Британии обратились к России после маневра Путина - РИА Новости, 02.09.2023

Будут последствия. В Британии обратились к России после маневра Путина

Читатели газеты Daily Mail испугались новости о том, что российский стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство. "Русские, мы не... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T12:20

2023-09-02T12:20

2023-09-02T12:57

специальная военная операция на украине

россия

украина

ракетные войска стратегического назначения

в мире

великобритания

киев

юрий борисов (роскосмос)

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail испугались новости о том, что российский стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство. "Русские, мы не собираемся погибать из-за Украины", — написал один из комментаторов. "Запад должен прекратить предоставлять Киеву деньги и оружие. Не нужно провоцировать мировой войны", — отметил другой читатель."Именно поэтому нам необходимо использовать дипломатию, чтобы положить конец этому конфликту", — заявил третий юзер. "Может, теперь западная политическая элита проснется", — поделился мнением еще один пользователь."Вот почему нам нужно осторожно относиться к конфликту на Украине. Он может перерасти во что-то очень разрушительное", — заключил участник дискуссии. "Сармат" — стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода". Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил о постановке этой системы на боевое дежурство.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893809755.html

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893817046.html

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893804903.html

россия

украина

великобритания

киев

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россия, украина, ракетные войска стратегического назначения, в мире, великобритания, киев, юрий борисов (роскосмос), роскосмос