Будут последствия. В Британии обратились к России после маневра Путина
Читатели Daily Mail обратились к России из-за развертывания комплекса "Сармат"
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail испугались новости о том, что российский стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство.
"Русские, мы не собираемся погибать из-за Украины", — написал один из комментаторов.
"Русские, мы не собираемся погибать из-за Украины", — написал один из комментаторов.
"Запад должен прекратить предоставлять Киеву деньги и оружие. Не нужно провоцировать мировой войны", — отметил другой читатель.
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"Именно поэтому нам необходимо использовать дипломатию, чтобы положить конец этому конфликту", — заявил третий юзер.
"Может, теперь западная политическая элита проснется", — поделился мнением еще один пользователь.
"Вот почему нам нужно осторожно относиться к конфликту на Украине. Он может перерасти во что-то очень разрушительное", — заключил участник дискуссии.
"Сармат" — стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода". Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил о постановке этой системы на боевое дежурство.
"Сармат" — стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода". Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил о постановке этой системы на боевое дежурство.