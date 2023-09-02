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Будут последствия. В Британии обратились к России после маневра Путина - РИА Новости, 02.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 02.09.2023 (обновлено: 12:57 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/rossiya-1893821114.html
Будут последствия. В Британии обратились к России после маневра Путина
Будут последствия. В Британии обратились к России после маневра Путина - РИА Новости, 02.09.2023
Будут последствия. В Британии обратились к России после маневра Путина
Читатели газеты Daily Mail испугались новости о том, что российский стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство. "Русские, мы не... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T12:20
2023-09-02T12:57
специальная военная операция на украине
россия
украина
ракетные войска стратегического назначения
в мире
великобритания
киев
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail испугались новости о том, что российский стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство. "Русские, мы не собираемся погибать из-за Украины", — написал один из комментаторов. "Запад должен прекратить предоставлять Киеву деньги и оружие. Не нужно провоцировать мировой войны", — отметил другой читатель."Именно поэтому нам необходимо использовать дипломатию, чтобы положить конец этому конфликту", — заявил третий юзер. "Может, теперь западная политическая элита проснется", — поделился мнением еще один пользователь."Вот почему нам нужно осторожно относиться к конфликту на Украине. Он может перерасти во что-то очень разрушительное", — заключил участник дискуссии. "Сармат" — стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода". Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил о постановке этой системы на боевое дежурство.
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893809755.html
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россия, украина, ракетные войска стратегического назначения, в мире, великобритания, киев, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Ракетные войска стратегического назначения, В мире, Великобритания, Киев, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Будут последствия. В Британии обратились к России после маневра Путина

Читатели Daily Mail обратились к России из-за развертывания комплекса "Сармат"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail испугались новости о том, что российский стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство.

"Русские, мы не собираемся погибать из-за Украины", — написал один из комментаторов.
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"Запад должен прекратить предоставлять Киеву деньги и оружие. Не нужно провоцировать мировой войны", — отметил другой читатель.
«
"Именно поэтому нам необходимо использовать дипломатию, чтобы положить конец этому конфликту", — заявил третий юзер.
"Может, теперь западная политическая элита проснется", — поделился мнением еще один пользователь.
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"Вот почему нам нужно осторожно относиться к конфликту на Украине. Он может перерасти во что-то очень разрушительное", — заключил участник дискуссии.

"Сармат" — стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода". Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил о постановке этой системы на боевое дежурство.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаРакетные войска стратегического назначенияВ миреВеликобританияКиевЮрий Борисов (Роскосмос)Роскосмос
 
 
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