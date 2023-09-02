https://ria.ru/20230902/rebenok-1893805619.html

В Приморье ребенок упал в тепловую камеру и получил ожог

В Приморье ребенок упал в тепловую камеру и получил ожог - РИА Новости, 02.09.2023

В Приморье ребенок упал в тепловую камеру и получил ожог

Уголовное дело о халатности возбуждено после того, как девятилетний мальчик упал в тепловую камеру с горячей водой в Уссурийске и получил как минимум... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T09:24

2023-09-02T09:24

2023-09-02T09:24

происшествия

уссурийский городской округ

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после того, как девятилетний мальчик упал в тепловую камеру с горячей водой в Уссурийске и получил как минимум 20-процентный ожог, сообщается на сайте СУСК по Приморскому краю. Ранее в прокуратуре Приморья сообщили, что 1 сентября в Уссурийске мальчик 2014 года рождения упал в открытый люк сетевого колодца. Внутри была горячая вода, и ребенка доставили в больницу с термическим ожогом голени. Мальчик обжег не менее 20% поверхности тела, врачи оказали ему необходимую помощь. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей)", - говорится в сообщении на сайте приморского СУСК. В пресс-службе ведомства уточнили РИА Новости, что девятилетний мальчик провалился в тепловую камеру - подземное сооружение, через которое проходит теплотрасса. Ограждения там не было. Работу чиновников администрации Уссурийского городского округа, которые обязаны заниматься организацией содержания и обслуживания этой тепловой камеры, оценят в ходе следствия.

https://ria.ru/20211029/kipyatok-1756812324.html

уссурийский городской округ

приморский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, уссурийский городской округ, приморский край