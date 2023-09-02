https://ria.ru/20230902/raketa-1893848748.html

Над Бердянском сбили украинскую ракету

Над Бердянском сбили украинскую ракету - РИА Новости, 02.09.2023

Над Бердянском сбили украинскую ракету

Система противовоздушной обороны сбила ракету ВСУ над Бердянском, сообщили в администрации Запорожской области. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T16:42

2023-09-02T16:42

2023-09-02T16:42

специальная военная операция на украине

бердянск

запорожская область

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила ракету ВСУ над Бердянском, сообщили в администрации Запорожской области. "Ориентировочно в 14.00 Бердянск был атакован ракетой ВСУ. Силами ПВО... ракета сбита", - говорится в сообщении. Отмечается, что жертв и разрушений в результате перехвата нет.

https://ria.ru/20230902/pvo-1893833925.html

бердянск

запорожская область

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бердянск, запорожская область, безопасность