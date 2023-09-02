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Российские системы ПВО сбили 25 украинских дронов и два снаряда HIMARS - РИА Новости, 02.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:33 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/pvo-1893833925.html
Российские системы ПВО сбили 25 украинских дронов и два снаряда HIMARS
Российские системы ПВО сбили 25 украинских дронов и два снаряда HIMARS - РИА Новости, 02.09.2023
Российские системы ПВО сбили 25 украинских дронов и два снаряда HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 25 украинских беспилотников, 2 снаряда РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в субботу в... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T14:33
2023-09-02T14:33
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
безопасность
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 25 украинских беспилотников, 2 снаряда РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM производства США. Кроме того, за сутки уничтожены двадцать пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Трудовское, Кодема, Клиновое Донецкой народной республики, Пшеничное, Очеретоватое и Тарасовка Запорожской области, а также Таволжанка Харьковской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 466 украинских военных самолетов, 247 вертолетов, 6318 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11 607 танков и других боевых бронированных машин, 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6182 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 620 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Безопасность
Российские системы ПВО сбили 25 украинских дронов и два снаряда HIMARS

МО: российская ПВО за сутки сбила 25 украинских дронов и два снаряда HIMARS

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 25 украинских беспилотников, 2 снаряда РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM производства США. Кроме того, за сутки уничтожены двадцать пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Трудовское, Кодема, Клиновое Донецкой народной республики, Пшеничное, Очеретоватое и Тарасовка Запорожской области, а также Таволжанка Харьковской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 466 украинских военных самолетов, 247 вертолетов, 6318 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11 607 танков и других боевых бронированных машин, 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6182 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 620 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьБезопасность
 
 
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