https://ria.ru/20230902/pvo-1893833925.html

Российские системы ПВО сбили 25 украинских дронов и два снаряда HIMARS

Российские системы ПВО сбили 25 украинских дронов и два снаряда HIMARS - РИА Новости, 02.09.2023

Российские системы ПВО сбили 25 украинских дронов и два снаряда HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 25 украинских беспилотников, 2 снаряда РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в субботу в... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T14:33

2023-09-02T14:33

2023-09-02T14:33

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

безопасность

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 25 украинских беспилотников, 2 снаряда РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM производства США. Кроме того, за сутки уничтожены двадцать пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Трудовское, Кодема, Клиновое Донецкой народной республики, Пшеничное, Очеретоватое и Тарасовка Запорожской области, а также Таволжанка Харьковской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 466 украинских военных самолетов, 247 вертолетов, 6318 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11 607 танков и других боевых бронированных машин, 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6182 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 620 единиц специальной военной автомобильной техники.

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россия, запорожская область, безопасность