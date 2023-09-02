https://ria.ru/20230902/primore-1893792666.html

В подтопленном Хасанском округе Приморья ввели режим ЧС

В подтопленном Хасанском округе Приморья ввели режим ЧС - РИА Новости, 02.09.2023

В подтопленном Хасанском округе Приморья ввели режим ЧС

Режим ЧС регионального характера распространен на Хасанский округ Приморского края, где мощные ливни привели к наводнению, сообщили в пресс-службе правительства РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T03:50

2023-09-02T03:50

2023-09-02T03:50

олег кожемяко

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893152112_44:0:1672:916_1920x0_80_0_0_c35bbf236e638ecb0a9e776b20bbacc9.png

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Режим ЧС регионального характера распространен на Хасанский округ Приморского края, где мощные ливни привели к наводнению, сообщили в пресс-службе правительства региона. Мощные ливни прошли на юге и юго-западе Приморского края 29-30 августа из-за влияния южного циклона. В пресс-службе Примгидромета рассказали РИА Новости, что Хасанский округ оказался одним из лидеров по объему выпавших осадков, а в местном селе Барабаш за сутки выпало 206 миллиметров осадков при месячной норме в 180 миллиметров. В районе подтопило улицы и дома, были размыты трассы, нарушено автомобильное сообщение и электроснабжение. "Из-за наводнения в Хасанском муниципальном округе Приморья введен режим ЧС регионального характера. Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко", - говорится в сообщении пресс-службы правительства края. Со ссылкой на министерство по делам ГО и ЧС края пресс-служба отмечает, что региональный режим ЧС теперь действует в 22 муниципалитетах. В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов, был введен региональный режим ЧС. Также край серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа. С 25 августа действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20230901/primore-1893580471.html

https://ria.ru/20230901/primore-1893537843.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег кожемяко, происшествия