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В подтопленном Хасанском округе Приморья ввели режим ЧС
В подтопленном Хасанском округе Приморья ввели режим ЧС - РИА Новости, 02.09.2023
В подтопленном Хасанском округе Приморья ввели режим ЧС
Режим ЧС регионального характера распространен на Хасанский округ Приморского края, где мощные ливни привели к наводнению, сообщили в пресс-службе правительства РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T03:50
2023-09-02T03:50
2023-09-02T03:50
олег кожемяко
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Режим ЧС регионального характера распространен на Хасанский округ Приморского края, где мощные ливни привели к наводнению, сообщили в пресс-службе правительства региона. Мощные ливни прошли на юге и юго-западе Приморского края 29-30 августа из-за влияния южного циклона. В пресс-службе Примгидромета рассказали РИА Новости, что Хасанский округ оказался одним из лидеров по объему выпавших осадков, а в местном селе Барабаш за сутки выпало 206 миллиметров осадков при месячной норме в 180 миллиметров. В районе подтопило улицы и дома, были размыты трассы, нарушено автомобильное сообщение и электроснабжение. "Из-за наводнения в Хасанском муниципальном округе Приморья введен режим ЧС регионального характера. Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко", - говорится в сообщении пресс-службы правительства края. Со ссылкой на министерство по делам ГО и ЧС края пресс-служба отмечает, что региональный режим ЧС теперь действует в 22 муниципалитетах. В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов, был введен региональный режим ЧС. Также край серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа. С 25 августа действует режим ЧС федерального характера.
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олег кожемяко, происшествия
Олег Кожемяко, Происшествия
В подтопленном Хасанском округе Приморья ввели режим ЧС
На подтопленный Хасанский округ Приморья распространили региональный режим ЧС
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Режим ЧС регионального характера распространен на Хасанский округ Приморского края, где мощные ливни привели к наводнению, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Мощные ливни прошли на юге и юго-западе Приморского края 29-30 августа из-за влияния южного циклона. В пресс-службе Примгидромета рассказали РИА Новости, что Хасанский округ оказался одним из лидеров по объему выпавших осадков, а в местном селе Барабаш за сутки выпало 206 миллиметров осадков при месячной норме в 180 миллиметров. В районе подтопило улицы и дома, были размыты трассы, нарушено автомобильное сообщение и электроснабжение.
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"Из-за наводнения в Хасанском муниципальном округе Приморья введен режим ЧС регионального характера. Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко
", - говорится в сообщении пресс-службы правительства края.
Со ссылкой на министерство по делам ГО и ЧС края пресс-служба отмечает, что региональный режим ЧС теперь действует в 22 муниципалитетах.
В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов, был введен региональный режим ЧС. Также край серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа. С 25 августа действует режим ЧС федерального характера.
Число подтопленных домов в Приморье за сутки выросло в 4,5 раза