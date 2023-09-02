https://ria.ru/20230902/prigovor-1893785768.html
В США вынесли приговор члену движения Proud Boys по делу о штурме Капитолия
В США вынесли приговор члену движения Proud Boys по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 02.09.2023
В США вынесли приговор члену движения Proud Boys по делу о штурме Капитолия
Суд США дал члену ультраправой группировки Proud Boys Итану Нордину 18 лет тюрьмы, следует из заявления прокуратуры столичного округа Колумбия. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T00:51
2023-09-02T00:51
2023-09-02T00:51
сша
колумбия
вашингтон (штат)
дональд трамп
джо байден
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149952/44/1499524450_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_889029a23bb3e9dad29606552a583548.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Суд США дал члену ультраправой группировки Proud Boys Итану Нордину 18 лет тюрьмы, следует из заявления прокуратуры столичного округа Колумбия. "Тридцатидвухлетний Итан Нордин ... был приговорен к 18 годам тюремного заключения", - говорится в заявлении. По данным телеканала NBC News, это самое суровое наказание по делу о штурме Капитолия. Как отмечает телеканал, прокуроры требовали для обвиняемого 27 лет тюремного заключения. Ранее в четверг окружной суд столичного округа Колумбия приговорил одного из лидеров ультраправого движения Proud Boys ("Гордые парни") Джозефа Биггса к 17 годам тюремного заключения по этому делу. Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, парламентарии утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат оправдал его. В августе 2023 года стало известно, что американская прокуратура предъявила обвинения, связанные со штурмом Капитолия в январе 2021 года в Вашингтоне, более 1,1 тысячи человек. В ходе разбирательства 110 человек были признаны виновными, более 360 приговорены к тюремному заключению в связи со штурмом Капитолия. Отмечается также, что 632 человека признали себя виновными по федеральным обвинениям. Многим из них может грозить лишение свободы.
https://ria.ru/20230902/vybory-1893785422.html
сша
колумбия
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149952/44/1499524450_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_d34f9872aea879cb372d3d5e0d56323c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, колумбия, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, в мире
США, Колумбия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джо Байден, В мире
В США вынесли приговор члену движения Proud Boys по делу о штурме Капитолия
Суд в США дал члену Proud Boys Нордину 18 лет тюрьмы по делу о штурме Капитолия
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Суд США дал члену ультраправой группировки Proud Boys Итану Нордину 18 лет тюрьмы, следует из заявления прокуратуры столичного округа Колумбия.
«
"Тридцатидвухлетний Итан Нордин ... был приговорен к 18 годам тюремного заключения", - говорится в заявлении.
По данным телеканала NBC News, это самое суровое наказание по делу о штурме Капитолия. Как отмечает телеканал, прокуроры требовали для обвиняемого 27 лет тюремного заключения.
Ранее в четверг окружной суд столичного округа Колумбия приговорил одного из лидеров ультраправого движения Proud Boys ("Гордые парни") Джозефа Биггса к 17 годам тюремного заключения по этому делу.
Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа
штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне
, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, парламентарии утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена
. Палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат оправдал его.
В августе 2023 года стало известно, что американская прокуратура предъявила обвинения, связанные со штурмом Капитолия в январе 2021 года в Вашингтоне, более 1,1 тысячи человек. В ходе разбирательства 110 человек были признаны виновными, более 360 приговорены к тюремному заключению в связи со штурмом Капитолия. Отмечается также, что 632 человека признали себя виновными по федеральным обвинениям. Многим из них может грозить лишение свободы.
Адвокат Трампа заявил о своей невиновности по делу о вмешательстве в выборы