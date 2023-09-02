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В США вынесли приговор члену движения Proud Boys по делу о штурме Капитолия

В США вынесли приговор члену движения Proud Boys по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 02.09.2023

В США вынесли приговор члену движения Proud Boys по делу о штурме Капитолия

Суд США дал члену ультраправой группировки Proud Boys Итану Нордину 18 лет тюрьмы, следует из заявления прокуратуры столичного округа Колумбия. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T00:51

2023-09-02T00:51

2023-09-02T00:51

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Суд США дал члену ультраправой группировки Proud Boys Итану Нордину 18 лет тюрьмы, следует из заявления прокуратуры столичного округа Колумбия. "Тридцатидвухлетний Итан Нордин ... был приговорен к 18 годам тюремного заключения", - говорится в заявлении. По данным телеканала NBC News, это самое суровое наказание по делу о штурме Капитолия. Как отмечает телеканал, прокуроры требовали для обвиняемого 27 лет тюремного заключения. Ранее в четверг окружной суд столичного округа Колумбия приговорил одного из лидеров ультраправого движения Proud Boys ("Гордые парни") Джозефа Биггса к 17 годам тюремного заключения по этому делу. Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, парламентарии утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат оправдал его. В августе 2023 года стало известно, что американская прокуратура предъявила обвинения, связанные со штурмом Капитолия в январе 2021 года в Вашингтоне, более 1,1 тысячи человек. В ходе разбирательства 110 человек были признаны виновными, более 360 приговорены к тюремному заключению в связи со штурмом Капитолия. Отмечается также, что 632 человека признали себя виновными по федеральным обвинениям. Многим из них может грозить лишение свободы.

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сша, колумбия, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, в мире