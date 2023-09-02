https://ria.ru/20230902/pozhary-1893827186.html

В России за сутки потушили 29 природных пожаров

В России за сутки потушили 29 природных пожаров - РИА Новости, 02.09.2023

В России за сутки потушили 29 природных пожаров

В России за сутки потушили 29 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T13:26

2023-09-02T13:26

2023-09-02T13:26

россия

природные пожары в россии

происшествия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В России за сутки потушили 29 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 1.09.2023 года, в 17 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 29 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1751 гектар", - говорится в сообщении. К полуночи 2 сентября в России действовало 38 лесных пожаров на площади 6311 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха (Якутия) - там действуют 17 пожаров на 3381 гектарах.

https://ria.ru/20230901/pozhar-1893537233.html

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2023

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россия, природные пожары в россии, происшествия