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В России за сутки потушили 29 природных пожаров
В России за сутки потушили 29 природных пожаров - РИА Новости, 02.09.2023
В России за сутки потушили 29 природных пожаров
В России за сутки потушили 29 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T13:26
2023-09-02T13:26
2023-09-02T13:26
россия
природные пожары в россии
происшествия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В России за сутки потушили 29 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 1.09.2023 года, в 17 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 29 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1751 гектар", - говорится в сообщении. К полуночи 2 сентября в России действовало 38 лесных пожаров на площади 6311 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха (Якутия) - там действуют 17 пожаров на 3381 гектарах.
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россия, природные пожары в россии, происшествия
Россия, Природные пожары в России, Происшествия
В России за сутки потушили 29 природных пожаров
Лесопожарные службы за сутки потушили 29 природных пожаров в России
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
В России за сутки потушили 29 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале
.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 1.09.2023 года, в 17 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 29 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1751 гектар", - говорится в сообщении.
К полуночи 2 сентября в России действовало 38 лесных пожаров на площади 6311 гектаров, которые активно тушили.
Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха (Якутия) - там действуют 17 пожаров на 3381 гектарах.
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