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Глава МЧС рассказал об атаках ВСУ по пожарным, приезжающим на вызовы - РИА Новости, 02.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:50 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/pozharnye-1893863535.html
Глава МЧС рассказал об атаках ВСУ по пожарным, приезжающим на вызовы
Глава МЧС рассказал об атаках ВСУ по пожарным, приезжающим на вызовы - РИА Новости, 02.09.2023
Глава МЧС рассказал об атаках ВСУ по пожарным, приезжающим на вызовы
Украинские войска специально открывают огонь по российским пожарным, когда те приезжают на вызовы в зоне СВО, это подло, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T18:50
2023-09-02T18:50
специальная военная операция на украине
безопасность
александр куренков
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Украинские войска специально открывают огонь по российским пожарным, когда те приезжают на вызовы в зоне СВО, это подло, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков в интервью для программы "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия 24"."Я хочу рассказать о подлости, которую применяют украинские формирования. После того, когда пожарные машины вместе с расчётами приезжают на реагирование, они открывают повторный огонь для того, чтобы выбивать наши экипажи, наши звенья пожарные... Ну, это подло. Они прекрасно представляют, что у нас есть разминирующая техника. Специально для этого закладывают, ну, так называемые фугасы под противопехотные мины с большим запасом для уничтожения этой техники", – сказал министр. Он отметил, что спасатели работают в 15-километровой зоне "плечом к плечу с военнослужащими и с Росгвардией". "Все эти люди совершают ежедневный тихий подвиг. Они выполняют свои обязанности так, как и положено", – добавил он.
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безопасность, александр куренков, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Александр Куренков, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Глава МЧС рассказал об атаках ВСУ по пожарным, приезжающим на вызовы

Куренков: ВСУ специально бьют по пожарным, приезжающим на вызовы в зоне СВО

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС ДНР
Сотрудники пожарной службы МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудники пожарной службы МЧС ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Украинские войска специально открывают огонь по российским пожарным, когда те приезжают на вызовы в зоне СВО, это подло, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков в интервью для программы "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия 24".
"Я хочу рассказать о подлости, которую применяют украинские формирования. После того, когда пожарные машины вместе с расчётами приезжают на реагирование, они открывают повторный огонь для того, чтобы выбивать наши экипажи, наши звенья пожарные... Ну, это подло. Они прекрасно представляют, что у нас есть разминирующая техника. Специально для этого закладывают, ну, так называемые фугасы под противопехотные мины с большим запасом для уничтожения этой техники", – сказал министр.
Он отметил, что спасатели работают в 15-километровой зоне "плечом к плечу с военнослужащими и с Росгвардией".
"Все эти люди совершают ежедневный тихий подвиг. Они выполняют свои обязанности так, как и положено", – добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАлександр КуренковРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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