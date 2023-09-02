https://ria.ru/20230902/pozharnye-1893863535.html

Глава МЧС рассказал об атаках ВСУ по пожарным, приезжающим на вызовы

Глава МЧС рассказал об атаках ВСУ по пожарным, приезжающим на вызовы - РИА Новости, 02.09.2023

Глава МЧС рассказал об атаках ВСУ по пожарным, приезжающим на вызовы

Украинские войска специально открывают огонь по российским пожарным, когда те приезжают на вызовы в зоне СВО, это подло, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T18:50

2023-09-02T18:50

2023-09-02T18:50

специальная военная операция на украине

безопасность

александр куренков

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841757018_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0153bab23a734737adcfc494b32f8c20.jpg

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Украинские войска специально открывают огонь по российским пожарным, когда те приезжают на вызовы в зоне СВО, это подло, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков в интервью для программы "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия 24"."Я хочу рассказать о подлости, которую применяют украинские формирования. После того, когда пожарные машины вместе с расчётами приезжают на реагирование, они открывают повторный огонь для того, чтобы выбивать наши экипажи, наши звенья пожарные... Ну, это подло. Они прекрасно представляют, что у нас есть разминирующая техника. Специально для этого закладывают, ну, так называемые фугасы под противопехотные мины с большим запасом для уничтожения этой техники", – сказал министр. Он отметил, что спасатели работают в 15-километровой зоне "плечом к плечу с военнослужащими и с Росгвардией". "Все эти люди совершают ежедневный тихий подвиг. Они выполняют свои обязанности так, как и положено", – добавил он.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, александр куренков, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)