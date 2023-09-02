https://ria.ru/20230902/pozharnye-1893863535.html
Глава МЧС рассказал об атаках ВСУ по пожарным, приезжающим на вызовы
Глава МЧС рассказал об атаках ВСУ по пожарным, приезжающим на вызовы - РИА Новости, 02.09.2023
Глава МЧС рассказал об атаках ВСУ по пожарным, приезжающим на вызовы
Украинские войска специально открывают огонь по российским пожарным, когда те приезжают на вызовы в зоне СВО, это подло, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T18:50
2023-09-02T18:50
2023-09-02T18:50
специальная военная операция на украине
безопасность
александр куренков
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841757018_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0153bab23a734737adcfc494b32f8c20.jpg
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Украинские войска специально открывают огонь по российским пожарным, когда те приезжают на вызовы в зоне СВО, это подло, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков в интервью для программы "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия 24"."Я хочу рассказать о подлости, которую применяют украинские формирования. После того, когда пожарные машины вместе с расчётами приезжают на реагирование, они открывают повторный огонь для того, чтобы выбивать наши экипажи, наши звенья пожарные... Ну, это подло. Они прекрасно представляют, что у нас есть разминирующая техника. Специально для этого закладывают, ну, так называемые фугасы под противопехотные мины с большим запасом для уничтожения этой техники", – сказал министр. Он отметил, что спасатели работают в 15-километровой зоне "плечом к плечу с военнослужащими и с Росгвардией". "Все эти люди совершают ежедневный тихий подвиг. Они выполняют свои обязанности так, как и положено", – добавил он.
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841757018_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6f3f0acddfbe0c4ee45d38a5c1c925c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, александр куренков, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Александр Куренков, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Глава МЧС рассказал об атаках ВСУ по пожарным, приезжающим на вызовы
Куренков: ВСУ специально бьют по пожарным, приезжающим на вызовы в зоне СВО