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В подмосковном Солнечногорске загорелся цех стекловарения

В подмосковном Солнечногорске загорелся цех стекловарения - РИА Новости, 02.09.2023

В подмосковном Солнечногорске загорелся цех стекловарения

Пожар произошел в подмосковном Солнечногорске в цехе стекловарения, по предварительной информации, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T03:09

2023-09-02T03:09

2023-09-02T03:09

солнечногорск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пожар произошел в подмосковном Солнечногорске в цехе стекловарения, по предварительной информации, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. "В Солнечногорске горит цех стекловарения по адресу: улица Стеклозаводская, дом 1. В 01.36 пожар локализован на площади 80 квадратных метров. В 02.18 ликвидировано открытое горение", - сказал собеседник агентства. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал, добавил он.

https://ria.ru/20230901/gelendzhik-1893627120.html

солнечногорск

россия

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2023

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солнечногорск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия