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В подмосковном Солнечногорске загорелся цех стекловарения - РИА Новости, 02.09.2023
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03:09 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/pozhar-1893791562.html
В подмосковном Солнечногорске загорелся цех стекловарения
В подмосковном Солнечногорске загорелся цех стекловарения - РИА Новости, 02.09.2023
В подмосковном Солнечногорске загорелся цех стекловарения
Пожар произошел в подмосковном Солнечногорске в цехе стекловарения, по предварительной информации, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T03:09
2023-09-02T03:09
солнечногорск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пожар произошел в подмосковном Солнечногорске в цехе стекловарения, по предварительной информации, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. "В Солнечногорске горит цех стекловарения по адресу: улица Стеклозаводская, дом 1. В 01.36 пожар локализован на площади 80 квадратных метров. В 02.18 ликвидировано открытое горение", - сказал собеседник агентства. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал, добавил он.
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солнечногорск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Солнечногорск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В подмосковном Солнечногорске загорелся цех стекловарения

МЧС России по Московской области: в Солнечногорске загорелся цех стекловарения

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пожар произошел в подмосковном Солнечногорске в цехе стекловарения, по предварительной информации, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"В Солнечногорске горит цех стекловарения по адресу: улица Стеклозаводская, дом 1. В 01.36 пожар локализован на площади 80 квадратных метров. В 02.18 ликвидировано открытое горение", - сказал собеседник агентства.
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Предварительно, в результате пожара никто не пострадал, добавил он.
 
СолнечногорскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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