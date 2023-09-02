Рейтинг@Mail.ru
На Купянском направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих - РИА Новости, 02.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 02.09.2023 (обновлено: 14:29 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/poteri-1893831598.html
На Купянском направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих
На Купянском направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих - РИА Новости, 02.09.2023
На Купянском направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих
Группировка войск ВС РФ "Запад" на купянском направлении поразила силы 103-й бригады территориальной обороны в районе Кисловки Харьковской области, за сутки ВСУ РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T14:12
2023-09-02T14:29
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
сша
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_f6d21a0be216581475532be95365e21f.jpg
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" на купянском направлении поразила силы 103-й бригады территориальной обороны в районе Кисловки Харьковской области, за сутки ВСУ на данном направлении потеряли до 40 военнослужащих и 7 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России."На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли комплексное огневое поражение 103-й бригаде территориальной обороны в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области. Потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20", - сообщили в ведомстве.
россия
сша
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_0d95996fdca6af46028dbedc46af1bbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, сша, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США, Харьковская область
На Купянском направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих

На Купянском направлении потери ВСУ составили до 40 военнослужащих

© AP Photo / LIBKOSВСУ эвакуируют раненого солдата на передовой
ВСУ эвакуируют раненого солдата на передовой - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
ВСУ эвакуируют раненого солдата на передовой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" на купянском направлении поразила силы 103-й бригады территориальной обороны в районе Кисловки Харьковской области, за сутки ВСУ на данном направлении потеряли до 40 военнослужащих и 7 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли комплексное огневое поражение 103-й бригаде территориальной обороны в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области. Потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20", - сообщили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:41
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСШАХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала