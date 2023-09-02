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На Купянском направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих

На Купянском направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих - РИА Новости, 02.09.2023

На Купянском направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих

Группировка войск ВС РФ "Запад" на купянском направлении поразила силы 103-й бригады территориальной обороны в районе Кисловки Харьковской области, за сутки ВСУ РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T14:12

2023-09-02T14:12

2023-09-02T14:29

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

сша

харьковская область

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" на купянском направлении поразила силы 103-й бригады территориальной обороны в районе Кисловки Харьковской области, за сутки ВСУ на данном направлении потеряли до 40 военнослужащих и 7 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России."На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли комплексное огневое поражение 103-й бригаде территориальной обороны в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области. Потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20", - сообщили в ведомстве.

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россия, вооруженные силы украины, сша, харьковская область