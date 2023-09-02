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На Купянском направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих
На Купянском направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих - РИА Новости, 02.09.2023
На Купянском направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих
Группировка войск ВС РФ "Запад" на купянском направлении поразила силы 103-й бригады территориальной обороны в районе Кисловки Харьковской области, за сутки ВСУ РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T14:12
2023-09-02T14:12
2023-09-02T14:29
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" на купянском направлении поразила силы 103-й бригады территориальной обороны в районе Кисловки Харьковской области, за сутки ВСУ на данном направлении потеряли до 40 военнослужащих и 7 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России."На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли комплексное огневое поражение 103-й бригаде территориальной обороны в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области. Потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20", - сообщили в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, сша, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США, Харьковская область
На Купянском направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих
На Купянском направлении потери ВСУ составили до 40 военнослужащих