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День образования патрульно-постовой службы полиции

День образования патрульно-постовой службы полиции - РИА Новости, 02.09.2023

День образования патрульно-постовой службы полиции

Ежегодно 2 сентября отмечается День образования патрульно-постовой службы полиции. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T01:10

2023-09-02T01:10

2023-09-02T01:10

справки

российская империя

ссср

россия

полиция

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Ежегодно 2 сентября отмечается День образования патрульно-постовой службы полиции.Патрульно-постовая служба полиции является важным звеном в охране общественного порядка и борьбе с правонарушениями. Впервые термин "полицейская постовая служба" встречается в утвержденном в 1838 году "Положении о столичной полиции". Городская полиция в то время несла постовую службу в полицейских будках, откуда появилось и название стражей порядка – "будочники". Вооружались они тесаком и алебардой (разновидность древкового холодного оружия с комбинированным наконечником, в состав которого входило копейное острие и лезвие топора (секиры) с острым обухом). Будочников сменили городовые. Они были вооружены более серьезно: револьвером, саблей и свистком. Посты городовых на улицах располагались таким образом, чтобы дежуривший мог видеть своих коллег на соседних пикетах.В 1853 году был принят закон, на основании которого с целью усиления патрульно-постовой службы полиции в городах формировались полицейские команды из нижних военных чинов. Их численность определялась из расчета пять полицейских на две тысячи жителей и 10 полицейских во главе с унтер-офицером на пять тысяч жителей. Центральным звеном полиции являлся участок во главе с приставом. Участок делился на околотки во главе с околоточным надзирателем, городовыми, постовой службой и дворниками. Для городовых околоточных были разработаны специальные инструкции, регламентировавшие их деятельность. Именно в таком виде данная структура просуществовала вплоть до 1917 года, когда после ряда постановлений Временного правительства Министерство внутренних дел Российской империи перестало функционировать, а вся охрана революционного порядка была сосредоточена в руках местных Советов рабочих и солдатских депутатов. Однако каких-либо серьезных шагов в направлении формирования специализированных структур по охране общественного порядка в данный период времени еще сделано не было. На местах были созданы многочисленные и совершенно разнородные формирования, отвечавшие за охрану общественного порядка и борьбу с контрреволюцией – это были всевозможные охранные отряды, отряды Красной гвардии, рабочие дружины. Профессиональные сотрудники в таких подразделениях первое время отсутствовали, а сами подразделения выполняли и военные функции, и функции по охране общественного порядка. В декабре 1917 года была создана Всероссийская Чрезвычайная Комиссия (ВЧК), которая стала органом государственной безопасности и борьбы с контрреволюцией, но также взяла на себя и обязанности по борьбе с преступностью.5 июня 1918 года был опубликован проект Положения о народной рабоче-крестьянской охране (советской милиции), в котором говорилось о необходимости создания рабоче-крестьянской охраны (советской милиции) как постоянного штата лиц. Подчеркивалось, что милиция должна существовать обособленно от армии и подчиняться задачам охраны революционного порядка и законности. 12 октября 1918 года Народный комиссариат юстиции и Народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердили Инструкцию об организации советской рабоче-крестьянской милиции. Инструкция закрепила правовые основы организации и деятельности советской милиции как штатного государственного органа охраны общественного порядка.Революция и гражданская война вызвали разгул преступности в российских городах, при этом новые власти первое время могли с трудом контролировать ситуацию.1 сентября 1920 года Совет трудовой обороны (СТО) РСФСР принял постановление "О создании войск внутренней службы Республики (ВНУС)", которые считаются своего рода прототипом патрульно-постовой службы.2 сентября 1923 года на основании приказа Центрального административного управления (ЦАУ) НКВД СССР была утверждена "Инструкция постовому милиционеру" на основании которой были изложены общие положения о постовой службе и обязанности милиционера. Именно эта дата считается днем образования патрульно-постовой службы.К середине 1926 года подразделения патрульно-постовой службы появились в ряде крупных городов страны и им предписывалось наблюдать за порядком на улицах, в парках, скверах и других общественных местах. Было введено единое для всех постовых милиционеров форменное обмундирование: форма белого цвета, на которой был установлен отличительный знак – белый металлический щит со служебным номером и номером участка.Начавшаяся Великая Отечественная война (1941-1945) значительно расширила обязанности милиции. На нее возлагались борьба с дезертирами, мародерами, паникерами, распространителями ложных слухов, выявление вражеских агентов, провокаторов, сигнальщиков-ракетчиков, наблюдение за небом, тушение "зажигалок". Кроме того, органы милиции обеспечивали проведение в жизнь приказов и распоряжений военных властей. Многие сотрудники отправились на фронт и в партизанские отряды. В милицию стали призывать женщин. После окончания Великой Отечественной войны сотрудники ППС приняли активное участие в борьбе с бандитизмом, беспризорностью, хулиганством и пьянством.В 1954 году МВД СССР разработало и ввело единые нормативы штатной численности по всем службам милиции. Плотность патрульно-постовой службы милиции на 10 тысяч населения устанавливалась в размере 6,12 единиц. В 1966 году в крупных городах страны были созданы специальные моторизованные части милиции, что повысило эффективность ее деятельности по обеспечению общественного порядка в городах, населенных пунктах и на транспортных магистралях.В 1967 году начался процесс создания ночной милиции взамен сторожей и бригадиров обходных постов вневедомственной охраны.Наряду со специальными моторизованными частями милиции и подразделениями ночной милиции патрульно-постовую службу несли строевые подразделения наружной службы органов внутренних дел и подразделений транспортной милиции.Дальнейшие качественные изменения в организации патрульно-постовой службы связаны с созданием передвижных пунктов милиции, которые предназначались для обеспечения общественного порядка и профилактической работы среди населения на окраинах городов, в районах новостроек, местах массового отдыха и в других точках, удаленных на значительное расстояние от расположения органов внутренних дел.Значительно улучшилась и организация патрульно-постовой службы на транспортных магистралях, особенно в пригородном железнодорожном сообщении. Здесь успешно действовали группы сопровождения поездов, состоящие из милиционеров и народных дружинников, на перронах и в зданиях вокзалов выставлялись посты, в часы интенсивного движения – посадочные группы из числа работников милиции, транспортных организаций, представителей общественности.В 1970 году после тщательного изучения опыта полиции ГДР и некоторых территориальных органов внутренних дел РСФСР начался эксперимент по использованию служебных собак в наружной службе милиции.В начале 1970-х годов в крупных городах были созданы подвижные милицейские группы в целях лучшей организации патрульно-постовой службы, более оперативного реагирования на сообщения о совершенных преступлениях и раскрытия их по горячим следам. В их состав включались рядовые милиционеры со служебными собаками, сотрудники уголовного розыска, участковые инспектора.В 1980-е годы продолжалось дальнейшее усовершенствование деятельности патрульно-постовой службы. ППС были созданы во всех городах и поселках с населением 20 тысяч человек и более. Увеличилась плотность и мобильность нарядов в общественных местах, особенно в вечернее и ночное время. Маршруты патрулирования составлялись с таким расчетом, чтобы милиционеры держали под контролем не только улицы, но и подъезды домов, дворы и другие места.К середине 1980-х годов значительно улучшилась и техническая оснащенность службы: транспортные средства, ультракоротковолновые радиостанции, промышленные телеустановки. Все шире использовались возможности электроники. В 1990-е годы основной формой организации охраны общественного порядка силами милиции общественной безопасности в городах считалась система патрульных участков в рамках единой дислокации. Количество и границы патрульных участков определялись с учетом обеспечения прибытия патрульных нарядов к месту совершения преступления в течение пяти-семи минут. Значительное количество сотрудников патрульно-постовой службы на протяжении с 1990 по 2010 год принимало участие в обеспечении охраны общественного порядка во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, а также в других "горячих точках".В наши дни патрульно-постовая служба – структурное подразделение МВД России, задачами которого являются предупреждение и пресечение правонарушений на улицах и в общественных местах. Особое место в работе-патрульно-постовой службы занимает профилактика правонарушений – в частности, удаление с улиц и других общественных мест граждан, нарушающих общественный порядок.Патрульно-постовая служба полиции входит в состав Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации – структурного подразделения центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.В патрульно-постовой службе работают сотрудники младшего, среднего и старшего начальствующего состава, а многие полицейские начинают свою послужную карьеру именно с патрульно-постовой службы, так как считается, что именно патрульно-постовая служба является лучшей школой для молодых полицейских. Патрульно-постовая служба полиции – одно из самых многочисленных, мобильных и боеспособных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации. Подразделения ППСП насчитывают в своих рядах свыше 90 тысяч сотрудников.Служба имеет структуру военизированного типа и разделена на полки, батальоны, роты, взводы и отделения. В состав ППСП входят кинологические и кавалерийские службы. В 2018 году были созданы специализированные подразделения туристической полиции.Строевые подразделения патрульно-постовой службы полиции снабжены современными видами специальных и технических средств, вооружения, автотранспорта, используют новейшие технические разработки.Ежегодно сотрудники ППСП пресекают более 60 тысяч преступлений и около трех миллионов административных правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах.Как правило, именно наряды ППСП первыми приходят на помощь гражданам, пострадавшим от противоправных посягательств на улицах и в общественных местах.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, российская империя, ссср, россия, полиция