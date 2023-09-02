https://ria.ru/20230902/pogoda-1893809277.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 02.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди и грозы в отдельных районах с температурой воздуха до плюс 21 градуса ожидают москвичей в... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T10:00
2023-09-02T10:00
2023-09-02T10:00
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди и грозы в отдельных районах с температурой воздуха до плюс 21 градуса ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что в субботу погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт, который медленно пересечет наш регион с запада на восток. "Погода будет облачной с неустойчивыми прояснениями, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах не исключены грозы. Плюс 19-21 градус сегодня в Москве и от плюс 17 до 22 градусов показывают термометры в районах Московской области", - сказал Леус. По словам специалиста, ветер будет дуть западный, северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. А атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидаются дожди и до плюс 21 градуса
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди и грозы в отдельных районах с температурой воздуха до плюс 21 градуса ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что в субботу погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт, который медленно пересечет наш регион с запада на восток.
«
"Погода будет облачной с неустойчивыми прояснениями, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах не исключены грозы. Плюс 19-21 градус сегодня в Москве
и от плюс 17 до 22 градусов показывают термометры в районах Московской области", - сказал Леус.
По словам специалиста, ветер будет дуть западный, северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. А атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
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