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Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 02.09.2023
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03:01 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/pogoda-1893791239.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 02.09.2023
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Понижение температуры до 20-22 градусов днем и небольшой дождь прогнозируются в Москве в субботу и воскресенье, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T03:01
2023-09-02T03:01
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Понижение температуры до 20-22 градусов днем и небольшой дождь прогнозируются в Москве в субботу и воскресенье, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "По сравнению с пятницей, погода будет более дождливой, в субботу пройдет фронтальный раздел, он будет не очень выраженным, поэтому сильных осадков не ожидается, но все-таки они будут. Очень теплая ночь - 15-17 градусов, а вот днем за счет облачности температура будет не очень сильно отличаться - в диапазоне от 20 до 22 градусов. В воскресенье вероятность осадков еще меньше, а температурный фон такой же", - сказал Вильфанд. Несмотря на похолодание, подчеркнул синоптик, такой температурный фон будет выше климатической нормы.
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москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
Москвичам рассказали о погоде на выходных

Вильфанд: в Москве на выходных ожидаются понижение температуры и небольшой дождь

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛюди на одной из улиц в Москве
Люди на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Люди на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Понижение температуры до 20-22 градусов днем и небольшой дождь прогнозируются в Москве в субботу и воскресенье, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"По сравнению с пятницей, погода будет более дождливой, в субботу пройдет фронтальный раздел, он будет не очень выраженным, поэтому сильных осадков не ожидается, но все-таки они будут. Очень теплая ночь - 15-17 градусов, а вот днем за счет облачности температура будет не очень сильно отличаться - в диапазоне от 20 до 22 градусов. В воскресенье вероятность осадков еще меньше, а температурный фон такой же", - сказал Вильфанд.
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Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в Москве
Вчера, 03:18
Несмотря на похолодание, подчеркнул синоптик, такой температурный фон будет выше климатической нормы.
 
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