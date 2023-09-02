https://ria.ru/20230902/pogoda-1893791239.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 02.09.2023

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Понижение температуры до 20-22 градусов днем и небольшой дождь прогнозируются в Москве в субботу и воскресенье, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T03:01

2023-09-02T03:01

2023-09-02T03:01

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Понижение температуры до 20-22 градусов днем и небольшой дождь прогнозируются в Москве в субботу и воскресенье, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "По сравнению с пятницей, погода будет более дождливой, в субботу пройдет фронтальный раздел, он будет не очень выраженным, поэтому сильных осадков не ожидается, но все-таки они будут. Очень теплая ночь - 15-17 градусов, а вот днем за счет облачности температура будет не очень сильно отличаться - в диапазоне от 20 до 22 градусов. В воскресенье вероятность осадков еще меньше, а температурный фон такой же", - сказал Вильфанд. Несмотря на похолодание, подчеркнул синоптик, такой температурный фон будет выше климатической нормы.

https://ria.ru/20230901/pogoda-1893537973.html

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москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество