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"У русских появилось уникальное оружие". Что обрекло ВСУ на провал - РИА Новости, 02.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:00 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/oruzhie-1893714643.html
"У русских появилось уникальное оружие". Что обрекло ВСУ на провал
"У русских появилось уникальное оружие". Что обрекло ВСУ на провал - РИА Новости, 02.09.2023
"У русских появилось уникальное оружие". Что обрекло ВСУ на провал
Попытки ВСУ наступать требуют от украинских солдат подтягивать технику к переднему краю. И здесь она регулярно становится жертвой одной из самых грозных... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T10:00
2023-09-02T10:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Попытки ВСУ наступать требуют от украинских солдат подтягивать технику к переднему краю. И здесь она регулярно становится жертвой одной из самых грозных российских разработок.Лучший в своем роде"Русские научились применять дроны. И существенно нарастили их использование. Дело не только в количестве, но и в качестве. Например, БПЛА "Ланцет" наносит нам большой ущерб", - заявил на этой неделе в интервью испанской газете Mundo заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.За время спецоперации знаменитые "иксы" действительно проявили себя как грозное и эффективное оружие. Дрон стоимостью в несколько десятков тысяч долларов способен поражать технику в десятки и сотни раз дороже: западные бронетранспортеры, танки и САУ."Военные эксперты не сомневаются, что "Ланцеты" - одни из лучших устройств такого типа в мире. Именно поэтому они могут нанести столь серьезные потери Вооруженным Силам Украины. Новые версии можно запускать прямо с мобильной платформы. Можно быстро подключить к внедорожнику и доставить в безопасное место", — отмечает польский портал Geek Week.Разные вариантыПри этом удобство использования этого вида БПЛА дополняется обширным радиусом действия – до 50 километров. Дрон доступен в двух версиях: сравнительно легком "Ланцет-1" и более мощном "Ланцет-3".Первая модель весит около пяти килограммов, из которых 20 процентов приходится на боевую часть. Она предназначена для поражения пехоты. Взлетная масса "тройки" — 12 килограммов, три из них составляет БЧ. И это делает ее крайне опасной для любой — даже тяжелой —техники. Беспилотник способен нести как осколочно-фугасные, так и кумулятивные заряды.Уникальное оружиеПри этом, как отмечает польское издание, главный козырь "Ланцетов" — уникальная маневренность."Настоящий феномен — это способность практически остановить дрон в полете или чрезвычайно быстро изменить направление, даже прямо перед выбранной целью. &lt;…&gt; Это связано с расположением крыльев, выполненным в форме буквы Х", — указывается в статье. При этом ни один БПЛА с сопоставимыми ТТХ на такое не способен.Скорость горизонтального полета этих беспилотников составляет около 100 км/ч, но при пикировании на цель она достигает показателя в 300 км/ч.Как правило, "Ланцеты" используются в связки с разведывательными дронами, которые обнаруживают цели, а сами "иксы" ее поражают. После сопровождающий БПЛА фиксирует результаты атаки.Вместе с тем, "Ланцет" и сам может использоваться как средство разведки. Если цель обнаружить не удалось, он может вернуться обратно, что дает дронам преимущество перед управляемыми снарядами или ракетами.
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россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины

"У русских появилось уникальное оружие". Что обрекло ВСУ на провал

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Попытки ВСУ наступать требуют от украинских солдат подтягивать технику к переднему краю. И здесь она регулярно становится жертвой одной из самых грозных российских разработок.

Лучший в своем роде

"Русские научились применять дроны. И существенно нарастили их использование. Дело не только в количестве, но и в качестве. Например, БПЛА "Ланцет" наносит нам большой ущерб", - заявил на этой неделе в интервью испанской газете Mundo заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.
За время спецоперации знаменитые "иксы" действительно проявили себя как грозное и эффективное оружие. Дрон стоимостью в несколько десятков тысяч долларов способен поражать технику в десятки и сотни раз дороже: западные бронетранспортеры, танки и САУ.
© РИА Новости / Андрей КоцДрон-камикадзе Ланцет
Дрон-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Дрон-камикадзе Ланцет
"Военные эксперты не сомневаются, что "Ланцеты" - одни из лучших устройств такого типа в мире. Именно поэтому они могут нанести столь серьезные потери Вооруженным Силам Украины. Новые версии можно запускать прямо с мобильной платформы. Можно быстро подключить к внедорожнику и доставить в безопасное место", — отмечает польский портал Geek Week.

Разные варианты

При этом удобство использования этого вида БПЛА дополняется обширным радиусом действия – до 50 километров. Дрон доступен в двух версиях: сравнительно легком "Ланцет-1" и более мощном "Ланцет-3".
Первая модель весит около пяти килограммов, из которых 20 процентов приходится на боевую часть. Она предназначена для поражения пехоты. Взлетная масса "тройки" — 12 килограммов, три из них составляет БЧ. И это делает ее крайне опасной для любой — даже тяжелой —техники. Беспилотник способен нести как осколочно-фугасные, так и кумулятивные заряды.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБарражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет" на стенде концерна "Калашников" в рамках открытия международного военно-технического форума "Армия-2019"
Барражирующий дрон-камикадзе ZALA Ланцет на стенде концерна Калашников в рамках открытия международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет" на стенде концерна "Калашников" в рамках открытия международного военно-технического форума "Армия-2019"

Уникальное оружие

При этом, как отмечает польское издание, главный козырь "Ланцетов" — уникальная маневренность.
"Настоящий феномен — это способность практически остановить дрон в полете или чрезвычайно быстро изменить направление, даже прямо перед выбранной целью. <…> Это связано с расположением крыльев, выполненным в форме буквы Х", — указывается в статье. При этом ни один БПЛА с сопоставимыми ТТХ на такое не способен.
Скорость горизонтального полета этих беспилотников составляет около 100 км/ч, но при пикировании на цель она достигает показателя в 300 км/ч.
Как правило, "Ланцеты" используются в связки с разведывательными дронами, которые обнаруживают цели, а сами "иксы" ее поражают. После сопровождающий БПЛА фиксирует результаты атаки.
Вместе с тем, "Ланцет" и сам может использоваться как средство разведки. Если цель обнаружить не удалось, он может вернуться обратно, что дает дронам преимущество перед управляемыми снарядами или ракетами.
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