https://ria.ru/20230902/oruzhie-1893714643.html

"У русских появилось уникальное оружие". Что обрекло ВСУ на провал

"У русских появилось уникальное оружие". Что обрекло ВСУ на провал - РИА Новости, 02.09.2023

"У русских появилось уникальное оружие". Что обрекло ВСУ на провал

Попытки ВСУ наступать требуют от украинских солдат подтягивать технику к переднему краю. И здесь она регулярно становится жертвой одной из самых грозных... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T10:00

2023-09-02T10:00

2023-09-02T10:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843868_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_ea458684a2b4e0976d3de34110292ba5.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Попытки ВСУ наступать требуют от украинских солдат подтягивать технику к переднему краю. И здесь она регулярно становится жертвой одной из самых грозных российских разработок.Лучший в своем роде"Русские научились применять дроны. И существенно нарастили их использование. Дело не только в количестве, но и в качестве. Например, БПЛА "Ланцет" наносит нам большой ущерб", - заявил на этой неделе в интервью испанской газете Mundo заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.За время спецоперации знаменитые "иксы" действительно проявили себя как грозное и эффективное оружие. Дрон стоимостью в несколько десятков тысяч долларов способен поражать технику в десятки и сотни раз дороже: западные бронетранспортеры, танки и САУ."Военные эксперты не сомневаются, что "Ланцеты" - одни из лучших устройств такого типа в мире. Именно поэтому они могут нанести столь серьезные потери Вооруженным Силам Украины. Новые версии можно запускать прямо с мобильной платформы. Можно быстро подключить к внедорожнику и доставить в безопасное место", — отмечает польский портал Geek Week.Разные вариантыПри этом удобство использования этого вида БПЛА дополняется обширным радиусом действия – до 50 километров. Дрон доступен в двух версиях: сравнительно легком "Ланцет-1" и более мощном "Ланцет-3".Первая модель весит около пяти килограммов, из которых 20 процентов приходится на боевую часть. Она предназначена для поражения пехоты. Взлетная масса "тройки" — 12 килограммов, три из них составляет БЧ. И это делает ее крайне опасной для любой — даже тяжелой —техники. Беспилотник способен нести как осколочно-фугасные, так и кумулятивные заряды.Уникальное оружиеПри этом, как отмечает польское издание, главный козырь "Ланцетов" — уникальная маневренность."Настоящий феномен — это способность практически остановить дрон в полете или чрезвычайно быстро изменить направление, даже прямо перед выбранной целью. <…> Это связано с расположением крыльев, выполненным в форме буквы Х", — указывается в статье. При этом ни один БПЛА с сопоставимыми ТТХ на такое не способен.Скорость горизонтального полета этих беспилотников составляет около 100 км/ч, но при пикировании на цель она достигает показателя в 300 км/ч.Как правило, "Ланцеты" используются в связки с разведывательными дронами, которые обнаруживают цели, а сами "иксы" ее поражают. После сопровождающий БПЛА фиксирует результаты атаки.Вместе с тем, "Ланцет" и сам может использоваться как средство разведки. Если цель обнаружить не удалось, он может вернуться обратно, что дает дронам преимущество перед управляемыми снарядами или ракетами.

https://ria.ru/20230829/rabotino-1892734187.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Нармания Давид

Нармания Давид

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

россия, украина, вооруженные силы украины