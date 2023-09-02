https://ria.ru/20230902/odkb-1893854996.html

Силы ОДКБ отработали уничтожение незаконного формирования

Силы ОДКБ отработали уничтожение незаконного формирования - РИА Новости, 02.09.2023

Силы ОДКБ отработали уничтожение незаконного формирования

Силы ОДКБ в рамках учения отработали эпизод по недопущению прорыва и уничтожению незаконного формирования, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T17:31

2023-09-02T17:31

2023-09-02T17:31

белоруссия

одкб

безопасность

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МИНСК, 2 сен - РИА Новости. Силы ОДКБ в рамках учения отработали эпизод по недопущению прорыва и уничтожению незаконного формирования, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии. В рамках совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2023", которое проходит в Белоруссии с 1 по 6 сентября, на полигонах осуществляется практическая подготовка контингентов КСОР ОДКБ к совместной операции. "На полигоне Брестский подразделения отработали тактический эпизод по недопущению прорыва незаконного вооруженного формирования и его последующего уничтожения", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу. В ведомстве отметили, что в ходе розыгрыша военнослужащие нанесли огневое поражение условному противнику из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов, а также уничтожили его транспортные средства.

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белоруссия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белоруссия, одкб, безопасность