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Силы ОДКБ отработали уничтожение незаконного формирования - РИА Новости, 02.09.2023
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17:31 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/odkb-1893854996.html
Силы ОДКБ отработали уничтожение незаконного формирования
Силы ОДКБ отработали уничтожение незаконного формирования - РИА Новости, 02.09.2023
Силы ОДКБ отработали уничтожение незаконного формирования
Силы ОДКБ в рамках учения отработали эпизод по недопущению прорыва и уничтожению незаконного формирования, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T17:31
2023-09-02T17:31
белоруссия
одкб
безопасность
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МИНСК, 2 сен - РИА Новости. Силы ОДКБ в рамках учения отработали эпизод по недопущению прорыва и уничтожению незаконного формирования, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии. В рамках совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2023", которое проходит в Белоруссии с 1 по 6 сентября, на полигонах осуществляется практическая подготовка контингентов КСОР ОДКБ к совместной операции. "На полигоне Брестский подразделения отработали тактический эпизод по недопущению прорыва незаконного вооруженного формирования и его последующего уничтожения", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу. В ведомстве отметили, что в ходе розыгрыша военнослужащие нанесли огневое поражение условному противнику из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов, а также уничтожили его транспортные средства.
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белоруссия, одкб, безопасность
Белоруссия, ОДКБ, Безопасность
Силы ОДКБ отработали уничтожение незаконного формирования

Силы ОДКБ отработали недопущение прорыва незаконного формирования в Белоруссии

© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/TelegramСилы ОДКБ отработали недопущение прорыва незаконного формирования
Силы ОДКБ отработали недопущение прорыва незаконного формирования - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/Telegram
Силы ОДКБ отработали недопущение прорыва незаконного формирования
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МИНСК, 2 сен - РИА Новости. Силы ОДКБ в рамках учения отработали эпизод по недопущению прорыва и уничтожению незаконного формирования, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии.
В рамках совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2023", которое проходит в Белоруссии с 1 по 6 сентября, на полигонах осуществляется практическая подготовка контингентов КСОР ОДКБ к совместной операции.
"На полигоне Брестский подразделения отработали тактический эпизод по недопущению прорыва незаконного вооруженного формирования и его последующего уничтожения", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу.
В ведомстве отметили, что в ходе розыгрыша военнослужащие нанесли огневое поражение условному противнику из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов, а также уничтожили его транспортные средства.
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