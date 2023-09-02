https://ria.ru/20230902/odkb-1893854996.html
Силы ОДКБ отработали уничтожение незаконного формирования
Силы ОДКБ отработали уничтожение незаконного формирования - РИА Новости, 02.09.2023
Силы ОДКБ отработали уничтожение незаконного формирования
Силы ОДКБ в рамках учения отработали эпизод по недопущению прорыва и уничтожению незаконного формирования, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T17:31
2023-09-02T17:31
2023-09-02T17:31
белоруссия
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безопасность
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МИНСК, 2 сен - РИА Новости. Силы ОДКБ в рамках учения отработали эпизод по недопущению прорыва и уничтожению незаконного формирования, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии. В рамках совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2023", которое проходит в Белоруссии с 1 по 6 сентября, на полигонах осуществляется практическая подготовка контингентов КСОР ОДКБ к совместной операции. "На полигоне Брестский подразделения отработали тактический эпизод по недопущению прорыва незаконного вооруженного формирования и его последующего уничтожения", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу. В ведомстве отметили, что в ходе розыгрыша военнослужащие нанесли огневое поражение условному противнику из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов, а также уничтожили его транспортные средства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, одкб, безопасность
Белоруссия, ОДКБ, Безопасность
Силы ОДКБ отработали уничтожение незаконного формирования
Силы ОДКБ отработали недопущение прорыва незаконного формирования в Белоруссии
МИНСК, 2 сен - РИА Новости.
Силы ОДКБ в рамках учения отработали эпизод по недопущению прорыва и уничтожению незаконного формирования, сообщила пресс-служба
минобороны Белоруссии.
В рамках совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2023", которое проходит в Белоруссии с 1 по 6 сентября, на полигонах осуществляется практическая подготовка контингентов КСОР ОДКБ к совместной операции.
"На полигоне Брестский подразделения отработали тактический эпизод по недопущению прорыва незаконного вооруженного формирования и его последующего уничтожения", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу.
В ведомстве отметили, что в ходе розыгрыша военнослужащие нанесли огневое поражение условному противнику из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов, а также уничтожили его транспортные средства.
Польша, предварительно, отказалась направлять наблюдателей на учения ОДКБ