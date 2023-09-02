https://ria.ru/20230902/obstrel-1893870954.html
Мэр Горловки рассказал о повреждениях здания школы после обстрела ВСУ
Мэр Горловки рассказал о повреждениях здания школы после обстрела ВСУ - РИА Новости, 02.09.2023
Мэр Горловки рассказал о повреждениях здания школы после обстрела ВСУ
Школа в Никитовском районе Горловки получила повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T20:20
2023-09-02T20:20
2023-09-02T20:20
специальная военная операция на украине
горловка
украина
иван приходько
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Школа в Никитовском районе Горловки получила повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) повреждена школа №77 (Никитовский район Горловки)", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в СЦКК сообщало, Горловка подверглась обстрелам с 18.15 по 18.45, по ней выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров, среди которых три кассетных.
https://ria.ru/20230829/ukraina-1892728342.html
горловка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, украина, иван приходько, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Мэр Горловки рассказал о повреждениях здания школы после обстрела ВСУ
Приходько: при обстреле Горловки ВСУ пострадало здание школы