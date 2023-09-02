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Мэр Горловки рассказал о повреждениях здания школы после обстрела ВСУ - РИА Новости, 02.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:20 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/obstrel-1893870954.html
Мэр Горловки рассказал о повреждениях здания школы после обстрела ВСУ
Мэр Горловки рассказал о повреждениях здания школы после обстрела ВСУ - РИА Новости, 02.09.2023
Мэр Горловки рассказал о повреждениях здания школы после обстрела ВСУ
Школа в Никитовском районе Горловки получила повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T20:20
2023-09-02T20:20
специальная военная операция на украине
горловка
украина
иван приходько
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Школа в Никитовском районе Горловки получила повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) повреждена школа №77 (Никитовский район Горловки)", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в СЦКК сообщало, Горловка подверглась обстрелам с 18.15 по 18.45, по ней выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров, среди которых три кассетных.
https://ria.ru/20230829/ukraina-1892728342.html
горловка
украина
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горловка, украина, иван приходько, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Мэр Горловки рассказал о повреждениях здания школы после обстрела ВСУ

Приходько: при обстреле Горловки ВСУ пострадало здание школы

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Школа в Никитовском районе Горловки получила повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) повреждена школа №77 (Никитовский район Горловки)", - говорится в сообщении мэра.
Представительство ДНР в СЦКК сообщало, Горловка подверглась обстрелам с 18.15 по 18.45, по ней выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров, среди которых три кассетных.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаИван ПриходькоСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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