https://ria.ru/20230902/obstrel-1893870954.html

Мэр Горловки рассказал о повреждениях здания школы после обстрела ВСУ

Мэр Горловки рассказал о повреждениях здания школы после обстрела ВСУ - РИА Новости, 02.09.2023

Мэр Горловки рассказал о повреждениях здания школы после обстрела ВСУ

Школа в Никитовском районе Горловки получила повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T20:20

2023-09-02T20:20

2023-09-02T20:20

специальная военная операция на украине

горловка

украина

иван приходько

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Школа в Никитовском районе Горловки получила повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) повреждена школа №77 (Никитовский район Горловки)", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в СЦКК сообщало, Горловка подверглась обстрелам с 18.15 по 18.45, по ней выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров, среди которых три кассетных.

https://ria.ru/20230829/ukraina-1892728342.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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горловка, украина, иван приходько, сцкк, донецкая народная республика, происшествия