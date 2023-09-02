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Украинские войска выпустили еще пять кассетных снарядов по ДНР - РИА Новости, 02.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:23 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/obstrel-1893821645.html
Украинские войска выпустили еще пять кассетных снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили еще пять кассетных снарядов по ДНР - РИА Новости, 02.09.2023
Украинские войска выпустили еще пять кассетных снарядов по ДНР
Украинские войска в 11.30 выпустили еще пять кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T12:23
2023-09-02T12:23
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска в 11.30 выпустили еще пять кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.30 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 11.30 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили еще пять кассетных снарядов по ДНР

ВСУ выпустили пять кассетных снарядов по Ясиноватскому району и Донецку

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска в 11.30 выпустили еще пять кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.30 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 11.30 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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