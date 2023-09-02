https://ria.ru/20230902/obstrel-1893816647.html

Украинские войска выпустили еще восемь кассетных снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще восемь кассетных снарядов по Донецку - РИА Новости, 02.09.2023

Украинские войска выпустили еще восемь кассетных снарядов по Донецку

Украинские войска за полчаса выпустили еще восемь кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T11:26

2023-09-02T11:26

2023-09-02T11:26

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили еще восемь кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 10.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный).... 10.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, украинские войска в период с 10.00 по 10.45 в общей сложности выпустили 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, три снаряда аналогичного калибра по Горловке, а также четыре снаряда калибра 152 миллиметров по Гольмовскому. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230901/snaryady-1893698460.html

донецк

петровский район

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донецк, петровский район, сцкк, происшествия