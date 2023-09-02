https://ria.ru/20230902/obstrel-1893811763.html
Украинские войска обстреляли Херсонскую область из артиллерии
Украинские войска обстреляли Херсонскую область из артиллерии - РИА Новости, 02.09.2023
Украинские войска обстреляли Херсонскую область из артиллерии
Украинские войска ночью обстреляли Новую Каховку, Каховку и Голую Пристань, расположенные на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 37... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T10:38
2023-09-02T10:38
2023-09-02T10:38
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
каховка
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755060380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_863190535620eec913fdcd051d215403.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 2 сен - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли Новую Каховку, Каховку и Голую Пристань, расположенные на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 37 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Кардашинка, Голая Пристань, выпустив в общей сложности 37 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, всего за сутки по городам и сёлам левобережья Днепра Херсонской области со стороны украинских войск прилетело 113 снарядов.
https://ria.ru/20230830/terakt-1893228668.html
херсонская область
новая каховка
каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755060380_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50c5549ed02c147690620fc4d80ae322.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , новая каховка, каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Каховка, Происшествия
Украинские войска обстреляли Херсонскую область из артиллерии
ВСУ ночью выпустили 37 снарядов по городам Херсонской области