https://ria.ru/20230902/obstrel-1893796615.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке

Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 02.09.2023

Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке

ВСУ выпустили шестнадцать снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T07:23

2023-09-02T07:23

2023-09-02T09:12

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 сен — РИА Новости. ВСУ выпустили шестнадцать снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 00:00 (совпадает с мск) — населенный пункт Семеновка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 02:30 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.Кроме того, с 06:30 по 06:50 украинские военные выпустили еще шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, а также три боеприпаса такого же калибра по Макеевке.ВСУ регулярно обстреливают города Донецкой Народной Республики. Накануне в результате удара по торговому центру "Донецк Сити" в столице региона погибла шестилетняя девочка. Противник выпустил по ТЦ 15 ракет из РСЗО.Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году ее население насчитывало около 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20230902/obstrel-1893785128.html

https://ria.ru/20230901/obstrel-1893745435.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины