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Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 02.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:23 02.09.2023 (обновлено: 09:12 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/obstrel-1893796615.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 02.09.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке
ВСУ выпустили шестнадцать снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T07:23
2023-09-02T09:12
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 сен — РИА Новости. ВСУ выпустили шестнадцать снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.&quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 00:00 (совпадает с мск) — населенный пункт Семеновка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 02:30 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров&quot;, — говорится в публикации.Кроме того, с 06:30 по 06:50 украинские военные выпустили еще шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, а также три боеприпаса такого же калибра по Макеевке.ВСУ регулярно обстреливают города Донецкой Народной Республики. Накануне в результате удара по торговому центру "Донецк Сити" в столице региона погибла шестилетняя девочка. Противник выпустил по ТЦ 15 ракет из РСЗО.Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году ее население насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20230902/obstrel-1893785128.html
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донецк
макеевка
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 16 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 2 сен — РИА Новости. ВСУ выпустили шестнадцать снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 00:00 (совпадает с мск) — населенный пункт Семеновка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 02:30 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.

Кроме того, с 06:30 по 06:50 украинские военные выпустили еще шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, а также три боеприпаса такого же калибра по Макеевке.
ВСУ регулярно обстреливают города Донецкой Народной Республики. Накануне в результате удара по торговому центру "Донецк Сити" в столице региона погибла шестилетняя девочка. Противник выпустил по ТЦ 15 ракет из РСЗО.
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Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году ее население насчитывало около 350 тысяч человек.

Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Киевские войска также получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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