Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 180 боеприпасов
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела
Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 180 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 47 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 37 обстрелов из РСЗО, в том числе зажигательные, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - восемь обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 180 единиц различных боеприпасов.
Под огнем оказались Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Старомихайловка, Александровка и Луганское.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели девочки 2016 года рождения в Киевском районе Донецка, а также о ранении 23 гражданских лиц в Донецке, Александровке, Горловке и Новониколаевке.
В предыдущие сутки ВСУ 44 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 138 различных боеприпасов.