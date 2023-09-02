https://ria.ru/20230902/obstrel-1893785128.html

Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.09.2023

Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 180 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T00:36

2023-09-02T00:36

2023-09-02T00:36

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

донецк

горловка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/10/1884483172_0:228:2793:1799_1920x0_80_0_0_7474191a7a9570548cbff05110885912.jpg

ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 180 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 47 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 37 обстрелов из РСЗО, в том числе зажигательные, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - восемь обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 180 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Старомихайловка, Александровка и Луганское. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели девочки 2016 года рождения в Киевском районе Донецка, а также о ранении 23 гражданских лиц в Донецке, Александровке, Горловке и Новониколаевке. В предыдущие сутки ВСУ 44 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 138 различных боеприпасов.

https://ria.ru/20230901/ranenye-1893744642.html

донецкая народная республика

донецк

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, донецк, горловка