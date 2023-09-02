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В Москве обновят оборудование на парковке Павелецкого вокзала
В Москве обновят оборудование на парковке Павелецкого вокзала - РИА Новости, 02.09.2023
В Москве обновят оборудование на парковке Павелецкого вокзала
Оборудование на парковке столичного Павелецкого вокзала будет обновлено после затора из-за технической неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T15:54
2023-09-02T15:54
2023-09-02T15:54
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Оборудование на парковке столичного Павелецкого вокзала будет обновлено после затора из-за технической неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов (ДЖВ, филиал РЖД). Телеграм-канал Baza ранее написал, что более 50 машин не могут выехать с парковки у Павелецкого вокзала. Пояснялось, что пробка образовалась там во многом из-за единственного работающего терминала, который находится именно у выезда из стоянки. "Для устранения сложившейся ситуации на парковке Павелецкого вокзала, вызванной технической неисправностью, были приняты необходимые меры, а также направлен дополнительный персонал вокзального комплекса… Для исключения подобных ситуаций планируется обновить оборудование парковки", - сообщили в ДЖВ. Там уточнили, что в настоящее время пробка на выезд отсутствует. "Руководство вокзала приносит извинения за доставленные неудобства", - отметили в дирекции.
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ржд, общество
В Москве обновят оборудование на парковке Павелецкого вокзала
В Москве оборудование на парковке Павелецкого вокзала обновят после затора
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Оборудование на парковке столичного Павелецкого вокзала будет обновлено после затора из-за технической неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов (ДЖВ
, филиал РЖД).
Телеграм-канал Baza ранее написал, что более 50 машин не могут выехать с парковки у Павелецкого вокзала. Пояснялось, что пробка образовалась там во многом из-за единственного работающего терминала, который находится именно у выезда из стоянки.
"Для устранения сложившейся ситуации на парковке Павелецкого вокзала, вызванной технической неисправностью, были приняты необходимые меры, а также направлен дополнительный персонал вокзального комплекса… Для исключения подобных ситуаций планируется обновить оборудование парковки", - сообщили в ДЖВ.
Там уточнили, что в настоящее время пробка на выезд отсутствует.
"Руководство вокзала приносит извинения за доставленные неудобства", - отметили в дирекции.
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