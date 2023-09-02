https://ria.ru/20230902/moldaviya-1893829396.html

Молдавия не выживет без хороших отношений с Россией, заявил Додон

Молдавия не выживет без хороших отношений с Россией, заявил Додон - РИА Новости, 02.09.2023

Молдавия не выживет без хороших отношений с Россией, заявил Додон

Молдавия не выживет без добрых партнерских отношений с Российской Федерацией, стране нужны энергоресурсы и рынок России, заявил в видеообращении в... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T13:49

2023-09-02T13:49

2023-09-02T13:49

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игорь додон

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КИШИНЕВ, 2 сен – РИА Новости. Молдавия не выживет без добрых партнерских отношений с Российской Федерацией, стране нужны энергоресурсы и рынок России, заявил в видеообращении в Telegram-канале экс-президент, лидер оппозиционной в республике Партии социалистов Игорь Додон. "Я всегда выступал за стратегическое партнерство с Российской Федерацией, никогда от этого не отказывался и не отказываюсь. Без хороших партнерских отношений с Россией Молдова не выживет. Нам нужны энергоресурсы и рынок наших партнеров из России", - подчеркнул Додон. В качестве примера он привел данные по сбору урожая яблок. В этом году в Молдавии, по предварительным оценкам, будет собрано 400-500 тысяч тонн яблок, которые, по его словам, некуда продавать, кроме как в СНГ и Россию, в частности. Он подчеркнул, что тем не менее политические партии в Молдавии должны быть не пророссийскими или проевропейскими, а промолдавскими и проводить политику за свою республику. "Партия социалистов будет вести именно такую политику: за нашу страну. Конечно, основываясь на стратегическом партнерстве с Россией, Турцией, Китаем, Венгрией, строить добрососедские отношения со всеми. Но партии должны быть промолдавские, это очень важно", - отметил Додон. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. За последнее время были денонсированы десятки соглашений, также страна вышла из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20230901/gaz-1893652098.html

https://ria.ru/20230828/moldaviya-1892722807.html

https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, игорь додон, молдавия, россия, снг