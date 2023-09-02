https://ria.ru/20230902/livni-1893798585.html
Жителей Магаданской области предупредили о сильных ливнях
Жителей Магаданской области предупредили о сильных ливнях - РИА Новости, 02.09.2023
Жителей Магаданской области предупредили о сильных ливнях
Спасатели в субботу распространили экстренное предупреждение о ливневых дождях и штормовом ветре в Магадане и поселках побережья Охотского моря, сообщает... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T07:53
2023-09-02T07:53
2023-09-02T07:53
происшествия
магадан
магаданская область
охотское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97246/43/972464359_0:369:4370:2827_1920x0_80_0_0_fa21ebf6a2bb80ce10feddf3e8b00ca7.jpg
МАГАДАН, 2 сен – РИА Новости. Спасатели в субботу распространили экстренное предупреждение о ливневых дождях и штормовом ветре в Магадане и поселках побережья Охотского моря, сообщает Пожарно-Спасательный центр (ПСЦ) региона. "Третьего сентября 2023 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Магадане, Хасынском, Ольском муниципальных округах, связанных с повреждениями (обрывами) линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб. (Источник ЧС – сильный дождь, ветер)", - говорится в сообщении. Уточняется, что в Ольском муниципальном округе ожидается ветер порывами до 20 метров в секунду. В Магадане, местами в Ольском, на юге Хасынского муниципального округа прогнозируют сильный дождь.
https://ria.ru/20230831/osadki-1893497118.html
магадан
магаданская область
охотское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97246/43/972464359_56:0:4315:3194_1920x0_80_0_0_19b1d9d35f76a0646605a6cda0ba507a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магадан, магаданская область, охотское море
Происшествия, Магадан, Магаданская область, Охотское море
Жителей Магаданской области предупредили о сильных ливнях
Жителей Магадана и побережья Охотского моря предупредили о ливневых дождях
МАГАДАН, 2 сен – РИА Новости.
Спасатели в субботу распространили экстренное предупреждение о ливневых дождях и штормовом ветре в Магадане и поселках побережья Охотского моря, сообщает
Пожарно-Спасательный центр (ПСЦ) региона.
"Третьего сентября 2023 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Магадане, Хасынском, Ольском муниципальных округах, связанных с повреждениями (обрывами) линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб. (Источник ЧС – сильный дождь, ветер)", - говорится в сообщении.
В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за мощного ливня
Уточняется, что в Ольском муниципальном округе ожидается ветер порывами до 20 метров в секунду. В Магадане, местами в Ольском, на юге Хасынского муниципального округа прогнозируют сильный дождь.