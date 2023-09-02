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Жителей Магаданской области предупредили о сильных ливнях

Жителей Магаданской области предупредили о сильных ливнях - РИА Новости, 02.09.2023

Жителей Магаданской области предупредили о сильных ливнях

Спасатели в субботу распространили экстренное предупреждение о ливневых дождях и штормовом ветре в Магадане и поселках побережья Охотского моря, сообщает... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T07:53

2023-09-02T07:53

2023-09-02T07:53

происшествия

магадан

магаданская область

охотское море

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МАГАДАН, 2 сен – РИА Новости. Спасатели в субботу распространили экстренное предупреждение о ливневых дождях и штормовом ветре в Магадане и поселках побережья Охотского моря, сообщает Пожарно-Спасательный центр (ПСЦ) региона. "Третьего сентября 2023 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Магадане, Хасынском, Ольском муниципальных округах, связанных с повреждениями (обрывами) линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб. (Источник ЧС – сильный дождь, ветер)", - говорится в сообщении. Уточняется, что в Ольском муниципальном округе ожидается ветер порывами до 20 метров в секунду. В Магадане, местами в Ольском, на юге Хасынского муниципального округа прогнозируют сильный дождь.

https://ria.ru/20230831/osadki-1893497118.html

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происшествия, магадан, магаданская область, охотское море