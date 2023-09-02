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Жителей Магаданской области предупредили о сильных ливнях - РИА Новости, 02.09.2023
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07:53 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/livni-1893798585.html
Жителей Магаданской области предупредили о сильных ливнях
Жителей Магаданской области предупредили о сильных ливнях - РИА Новости, 02.09.2023
Жителей Магаданской области предупредили о сильных ливнях
Спасатели в субботу распространили экстренное предупреждение о ливневых дождях и штормовом ветре в Магадане и поселках побережья Охотского моря, сообщает... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T07:53
2023-09-02T07:53
происшествия
магадан
магаданская область
охотское море
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МАГАДАН, 2 сен – РИА Новости. Спасатели в субботу распространили экстренное предупреждение о ливневых дождях и штормовом ветре в Магадане и поселках побережья Охотского моря, сообщает Пожарно-Спасательный центр (ПСЦ) региона. "Третьего сентября 2023 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Магадане, Хасынском, Ольском муниципальных округах, связанных с повреждениями (обрывами) линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб. (Источник ЧС – сильный дождь, ветер)", - говорится в сообщении. Уточняется, что в Ольском муниципальном округе ожидается ветер порывами до 20 метров в секунду. В Магадане, местами в Ольском, на юге Хасынского муниципального округа прогнозируют сильный дождь.
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происшествия, магадан, магаданская область, охотское море
Происшествия, Магадан, Магаданская область, Охотское море
Жителей Магаданской области предупредили о сильных ливнях

Жителей Магадана и побережья Охотского моря предупредили о ливневых дождях

© РИА Новости / Геннадий ШишкинЛивень
Ливень - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Ливень. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 2 сен – РИА Новости. Спасатели в субботу распространили экстренное предупреждение о ливневых дождях и штормовом ветре в Магадане и поселках побережья Охотского моря, сообщает Пожарно-Спасательный центр (ПСЦ) региона.
"Третьего сентября 2023 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Магадане, Хасынском, Ольском муниципальных округах, связанных с повреждениями (обрывами) линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб. (Источник ЧС – сильный дождь, ветер)", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в Ольском муниципальном округе ожидается ветер порывами до 20 метров в секунду. В Магадане, местами в Ольском, на юге Хасынского муниципального округа прогнозируют сильный дождь.
 
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