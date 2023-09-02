https://ria.ru/20230902/kuleba-1893792296.html

"Придурок": испанцев взбесило требование Кулебы

"Придурок": испанцев взбесило требование Кулебы - РИА Новости, 02.09.2023

"Придурок": испанцев взбесило требование Кулебы

Читатели испанской газеты El Mundo резко отреагировали на требование главы МИД Украины Дмитрия Кулебы дать больше оружия. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T03:44

2023-09-02T03:44

2023-09-02T03:44

в мире

украина

дмитрий кулеба

сергей лавров

нато

евросоюз

испания

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Читатели испанской газеты El Mundo резко отреагировали на требование главы МИД Украины Дмитрия Кулебы дать больше оружия.Как отмечается в материале издания, на неформальной встрече глав МИД ЕС в испанском Толедо Кулеба призвал увеличить поставки вооружений ВСУ. Так, он призвал министра иностранных дел королевства Хосе Альбареса "поставить Украине больше танков, бронетехники и систем ПВО".Публикация издания вызвала резкий отклик читателей в комментариях."Пусть сначала заплатят, хватит отдавать наши деньги этому придурку", - заявил пользователь Wassup."До конфликта Украина была одной из самых коррумпированных стран Европы. Мы оказались втянуты в конфликт, который к нам никакого отношения не имеет, а наши деньги уходят в офшоры", - напомнил zaratan."Надо, чтобы украинцы платили. В окрестностях Аликанте их очень много, и уровень жизни у них высокий. Мало того, что они скупают элитную недвижимость",- заметил Moiso."В Аликанте полно украинцев призывного возраста на роскошных автомобилях. Хотите оружие? Заплатите за него", - согласился jricharte1970."Я вам расскажу, как Украина собирается расплачиваться за конфликт и все долги, которые она набрала. Мужчин там не осталось. Женщинам придется по всей Европе зарабатывать на жизнь самым древним в мире способом. Вот как они будут еще долгое время расплачиваться за амбиции Зеленского", - резко высказался LuisPuntas."Отправить им оружие? А кто за него заплатит? Из моих налогов возьмут? Из-за роста инфляции некоторые семьи не могут свести концы с концами. Эти украинцы думают, что мир вращается вокруг них", - возмутился Avro."Пусть все эти люди идут к черту. Как будто у нас нет проблем и деньги девать некуда", - заключил Rumpelstiltskin.Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230830/kongress-1893040067.html

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в мире, украина, дмитрий кулеба, сергей лавров, нато, евросоюз, испания