https://ria.ru/20230902/kosmonavtika-1893792497.html

Историк назвал событие, сохранившее в 90-е годы российскую космонавтику

Историк назвал событие, сохранившее в 90-е годы российскую космонавтику - РИА Новости, 02.09.2023

Историк назвал событие, сохранившее в 90-е годы российскую космонавтику

Создание Международной космической станции, начавшееся после подписания 30 лет назад российско-американского заявления о сотрудничестве в космосе, позволило... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T03:47

2023-09-02T03:47

2023-09-02T03:47

россия

сша

александр железняков

виктор черномырдин

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Создание Международной космической станции, начавшееся после подписания 30 лет назад российско-американского заявления о сотрудничестве в космосе, позволило сохранить российскую пилотируемую космонавтику, рассказал РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков. Председатель правительства РФ Виктор Черномырдин и вице-президент США Альберт Гор 2 сентября 1993 года подписали "Совместное заявление о сотрудничестве в космосе". Документ предусматривал в том числе создание совместной орбитальной станции. "Жизнь показала, что на тот момент это было единственное правильное решение, которое и позволило развиваться мировой космонавтике, поддержало нашу космонавтику, не дало ей развалиться. Но, видите, мы и до сих пор работаем на борту МКС", - сказал Железняков. Он напомнил, что к началу 1990-х годов как Россия, так и США собирались строить новые орбитальные станции. Россия хотела запустить на орбиту станцию "Мир-2", а американцы работали над станцией Freedom. Американская сторона, по словам историка космонавтики, взвесив все плюсы и минусы такого возможного сотрудничества, предложила объединить усилия. "То есть, это можно рассматривать и как логическое продолжение тех процессов, которые происходили и на политической арене, и в космической деятельности ведущих космических держав", - добавил Железняков. В то же время, основные сложности при реализации такого соглашения носили политический характер, отметил историк космонавтики. В США далеко не все положительно отнеслись к возможности сотрудничества с бывшим геополитическим противником, а российская космонавтика была "морально не совсем готова" объединять усилия с кем-то после 40 лет самостоятельного исследования космоса. Железняков уточнил, что по первоначальным планам станция была несколько скромнее, чем получилась в итоге. Изначально не шёл разговор о привлечении других стран помимо РФ и США, не планировались и Японский и Европейские сегменты в составе МКС. "За основу была взята та конструкция, которую мы называем в нашей истории "Мир-2", то есть, наш проект, который мы разрабатывали, чтобы сменить летавшую тогда станцию "Мир". Этот проект был взят за основу, естественно, с учётом и американских интересов. Научную программу они довольно обширную хотели реализовать на этой станции и изготовить многие научные приборы и даже модули специализированные", - рассказал историк космонавтики.

https://ria.ru/20230825/mks-1892163941.html

https://ria.ru/20230825/progress-1892128806.html

https://ria.ru/20230513/barelef-1871454006.html

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россия, сша, александр железняков, виктор черномырдин