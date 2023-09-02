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Британский экс-офицер предрек украинскому контрнаступлению печальную судьбу - РИА Новости, 02.09.2023
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00:29 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/kontrnastuplenie-1893784504.html
Британский экс-офицер предрек украинскому контрнаступлению печальную судьбу
Британский экс-офицер предрек украинскому контрнаступлению печальную судьбу - РИА Новости, 02.09.2023
Британский экс-офицер предрек украинскому контрнаступлению печальную судьбу
Наступление Украины не принесет кардинальных результатов, а Киев и союзники перекладывают вину друг на друга, считает бывший военный офицер Великобритании Фрэнк РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T00:29
2023-09-02T00:29
украина
киев
сша
владимир путин
энтони блинкен
вооруженные силы украины
нато
в мире
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Наступление Украины не принесет кардинальных результатов, а Киев и союзники перекладывают вину друг на друга, считает бывший военный офицер Великобритании Фрэнк Ледвидж. "Теперь уже ясно, что контрнаступление Украины не принесет кардинальных результатов", - написал Ледвидж в своей статье, опубликованной британской газетой Guardian. Как пишет бывший военный офицер, Украина и её союзники ведут "своеобразную игру в вину". "Украинцы, вполне обоснованно, указывают на то, что решающее значение могло бы иметь большее количество западной техники... Друзья Украины говорят, что если бы украинцы использовали тактику "комбинированного оружия", которой они были обучены и по-другому разместили свои силы, то можно было бы добиться большого прогресса", - отмечает Ледвидж. Как отмечает бывший офицер, в высших правительственных кругах США очень мало желания помочь Украине. Украинское контрнаступление на южно-донецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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украина, киев, сша, владимир путин, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато, в мире
Украина, Киев, США, Владимир Путин, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Британский экс-офицер предрек украинскому контрнаступлению печальную судьбу

Экс-офицер Ледвидж: уже ясно, что контрнаступление ВСУ не принесет результатов

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе недалеко от Донецка
Украинские военные в окопе недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в окопе недалеко от Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Наступление Украины не принесет кардинальных результатов, а Киев и союзники перекладывают вину друг на друга, считает бывший военный офицер Великобритании Фрэнк Ледвидж.
«
"Теперь уже ясно, что контрнаступление Украины не принесет кардинальных результатов", - написал Ледвидж в своей статье, опубликованной британской газетой Guardian.
Как пишет бывший военный офицер, Украина и её союзники ведут "своеобразную игру в вину".
"Украинцы, вполне обоснованно, указывают на то, что решающее значение могло бы иметь большее количество западной техники... Друзья Украины говорят, что если бы украинцы использовали тактику "комбинированного оружия", которой они были обучены и по-другому разместили свои силы, то можно было бы добиться большого прогресса", - отмечает Ледвидж.
Как отмечает бывший офицер, в высших правительственных кругах США очень мало желания помочь Украине.
Украинское контрнаступление на южно-донецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Белый дом: критика украинского контрнаступления делу не помогает
Вчера, 21:41
 
УкраинаКиевСШАВладимир ПутинЭнтони БлинкенВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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