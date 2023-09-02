https://ria.ru/20230902/kolomoyskiy-1893853924.html

СМИ узнали, какую меру пресечения могут избрать для Коломойского

СМИ узнали, какую меру пресечения могут избрать для Коломойского - РИА Новости, 02.09.2023

СМИ узнали, какую меру пресечения могут избрать для Коломойского

Судебное заседание по избранию меры пресечения украинскому олигарху Игорю Коломойскому, которого подозревают в мошенничестве и легализации имущества, состоится... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T17:21

2023-09-02T17:21

2023-09-02T17:32

в мире

украина

игорь коломойский

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Судебное заседание по избранию меры пресечения украинскому олигарху Игорю Коломойскому, которого подозревают в мошенничестве и легализации имущества, состоится вечером в субботу, сторона обвинения требует от суда содержание его под стражей с альтернативой залога в 16 тысяч долларов, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Ранее в субботу Служба безопасности Украины предъявила обвинение украинскому олигарху Игорю Коломойскому в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. "Сегодня вечером в Шевченковском суде состоится заседание по избранию меры пресечения олигарху Игорю Коломойскому, которому сегодня... вручили подозрение. Сторона обвинения будет требовать от суда содержание под стражей с альтернативой внесения залога. Сумма залога до 600 миллионов гривен (16 тысяч долларов)", — сообщает издание со ссылкой на источники.Коломойский являлся основателем крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы "Приват", представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках. По версии журнала "Forbes Украина", в 2021 году его состояние составляло 1,8 миллиарда долларов, в 2022-ом – 850 миллионов долларов. В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям. Осенью 2022 года украинские власти решили национализировать ряд предприятий, в том числе "Укрнафту" и "Укртатнафту", акции этих компаний, принадлежащие Коломойскому, перешли в собственность государства.

https://ria.ru/20230201/ukraina-1849036759.html

https://ria.ru/20230201/khischeniya-1848982739.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, игорь коломойский