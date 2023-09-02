СМИ узнали, какую меру пресечения могут избрать для Коломойского
Strana.ua: Коломойского могут арестовать или назначить залог в 16 тысяч долларов
Игорь Коломойский. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Судебное заседание по избранию меры пресечения украинскому олигарху Игорю Коломойскому, которого подозревают в мошенничестве и легализации имущества, состоится вечером в субботу, сторона обвинения требует от суда содержание его под стражей с альтернативой залога в 16 тысяч долларов, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
Ранее в субботу Служба безопасности Украины предъявила обвинение украинскому олигарху Игорю Коломойскому в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
«
"Сегодня вечером в Шевченковском суде состоится заседание по избранию меры пресечения олигарху Игорю Коломойскому, которому сегодня... вручили подозрение. Сторона обвинения будет требовать от суда содержание под стражей с альтернативой внесения залога. Сумма залога до 600 миллионов гривен (16 тысяч долларов)", — сообщает издание со ссылкой на источники.
Коломойский являлся основателем крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы "Приват", представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках. По версии журнала "Forbes Украина", в 2021 году его состояние составляло 1,8 миллиарда долларов, в 2022-ом – 850 миллионов долларов.
В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.
Осенью 2022 года украинские власти решили национализировать ряд предприятий, в том числе "Укрнафту" и "Укртатнафту", акции этих компаний, принадлежащие Коломойскому, перешли в собственность государства.