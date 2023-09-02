Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, какую меру пресечения могут избрать для Коломойского - РИА Новости, 02.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 02.09.2023 (обновлено: 17:32 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/kolomoyskiy-1893853924.html
СМИ узнали, какую меру пресечения могут избрать для Коломойского
СМИ узнали, какую меру пресечения могут избрать для Коломойского - РИА Новости, 02.09.2023
СМИ узнали, какую меру пресечения могут избрать для Коломойского
Судебное заседание по избранию меры пресечения украинскому олигарху Игорю Коломойскому, которого подозревают в мошенничестве и легализации имущества, состоится... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T17:21
2023-09-02T17:32
в мире
украина
игорь коломойский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150838/35/1508383539_0:319:2962:1985_1920x0_80_0_0_dae2f326fb6a380645b9a3d5117f9375.jpg
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Судебное заседание по избранию меры пресечения украинскому олигарху Игорю Коломойскому, которого подозревают в мошенничестве и легализации имущества, состоится вечером в субботу, сторона обвинения требует от суда содержание его под стражей с альтернативой залога в 16 тысяч долларов, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Ранее в субботу Служба безопасности Украины предъявила обвинение украинскому олигарху Игорю Коломойскому в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. &quot;Сегодня вечером в Шевченковском суде состоится заседание по избранию меры пресечения олигарху Игорю Коломойскому, которому сегодня... вручили подозрение. Сторона обвинения будет требовать от суда содержание под стражей с альтернативой внесения залога. Сумма залога до 600 миллионов гривен (16 тысяч долларов)&quot;, — сообщает издание со ссылкой на источники.Коломойский являлся основателем крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы "Приват", представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках. По версии журнала "Forbes Украина", в 2021 году его состояние составляло 1,8 миллиарда долларов, в 2022-ом – 850 миллионов долларов. В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям. Осенью 2022 года украинские власти решили национализировать ряд предприятий, в том числе "Укрнафту" и "Укртатнафту", акции этих компаний, принадлежащие Коломойскому, перешли в собственность государства.
https://ria.ru/20230201/ukraina-1849036759.html
https://ria.ru/20230201/khischeniya-1848982739.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150838/35/1508383539_330:160:2847:2048_1920x0_80_0_0_04382e3f3da02fa0e6550e6f89c4a83c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, игорь коломойский
В мире, Украина, Игорь Коломойский
СМИ узнали, какую меру пресечения могут избрать для Коломойского

Strana.ua: Коломойского могут арестовать или назначить залог в 16 тысяч долларов

© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в медиабанк
Игорь Коломойский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Судебное заседание по избранию меры пресечения украинскому олигарху Игорю Коломойскому, которого подозревают в мошенничестве и легализации имущества, состоится вечером в субботу, сторона обвинения требует от суда содержание его под стражей с альтернативой залога в 16 тысяч долларов, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
Ранее в субботу Служба безопасности Украины предъявила обвинение украинскому олигарху Игорю Коломойскому в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
"Придут за всеми". Зеленский начал беспрецедентную зачистку неугодных
1 февраля, 18:05
«

"Сегодня вечером в Шевченковском суде состоится заседание по избранию меры пресечения олигарху Игорю Коломойскому, которому сегодня... вручили подозрение. Сторона обвинения будет требовать от суда содержание под стражей с альтернативой внесения залога. Сумма залога до 600 миллионов гривен (16 тысяч долларов)", — сообщает издание со ссылкой на источники.

Коломойский являлся основателем крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы "Приват", представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках. По версии журнала "Forbes Украина", в 2021 году его состояние составляло 1,8 миллиарда долларов, в 2022-ом – 850 миллионов долларов.
В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.
Осенью 2022 года украинские власти решили национализировать ряд предприятий, в том числе "Укрнафту" и "Укртатнафту", акции этих компаний, принадлежащие Коломойскому, перешли в собственность государства.
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
СБУ заявила о раскрытии масштабных схем хищений на миллиард долларов
1 февраля, 15:09
 
В миреУкраинаИгорь Коломойский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала