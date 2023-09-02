https://ria.ru/20230902/kndr-1893787337.html

СМИ: КНДР выпустила нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря

СМИ: КНДР выпустила нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря - РИА Новости, 02.09.2023

СМИ: КНДР выпустила нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря

КНДР в субботу произвела пуск нескольких крылатых ракет в направлении Желтого моря, передает южнокорейское агентство Ренхап. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T01:14

2023-09-02T01:14

2023-09-02T01:25

желтое море

в мире

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. КНДР в субботу произвела пуск нескольких крылатых ракет в направлении Желтого моря, передает южнокорейское агентство Ренхап."Северная Корея произвела пуск нескольких крылатых ракет в Желтое море", - говорится в сообщении.Количество, дальность, высота и скорость полета ракет пока не сообщаются.

https://ria.ru/20230901/sanktsii-1893544205.html

желтое море

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2023

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желтое море, в мире