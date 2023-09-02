https://ria.ru/20230902/kndr-1893787337.html
СМИ: КНДР выпустила нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря
СМИ: КНДР выпустила нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря - РИА Новости, 02.09.2023
СМИ: КНДР выпустила нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря
КНДР в субботу произвела пуск нескольких крылатых ракет в направлении Желтого моря, передает южнокорейское агентство Ренхап. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T01:14
2023-09-02T01:14
2023-09-02T01:25
желтое море
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155325/22/1553252240_0:207:2905:1841_1920x0_80_0_0_9dfe746aa9d453a9c33b0d8e30c65b39.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. КНДР в субботу произвела пуск нескольких крылатых ракет в направлении Желтого моря, передает южнокорейское агентство Ренхап."Северная Корея произвела пуск нескольких крылатых ракет в Желтое море", - говорится в сообщении.Количество, дальность, высота и скорость полета ракет пока не сообщаются.
https://ria.ru/20230901/sanktsii-1893544205.html
желтое море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155325/22/1553252240_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_146bfcc07abd128e8cd07accdd9b8fb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
желтое море, в мире
СМИ: КНДР выпустила нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря
"Ренхап": КНДР произвела пуск нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря