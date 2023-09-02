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СМИ: КНДР выпустила нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря - РИА Новости, 02.09.2023
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01:14 02.09.2023 (обновлено: 01:25 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/kndr-1893787337.html
СМИ: КНДР выпустила нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря
СМИ: КНДР выпустила нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря - РИА Новости, 02.09.2023
СМИ: КНДР выпустила нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря
КНДР в субботу произвела пуск нескольких крылатых ракет в направлении Желтого моря, передает южнокорейское агентство Ренхап. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T01:14
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желтое море
в мире
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. КНДР в субботу произвела пуск нескольких крылатых ракет в направлении Желтого моря, передает южнокорейское агентство Ренхап."Северная Корея произвела пуск нескольких крылатых ракет в Желтое море", - говорится в сообщении.Количество, дальность, высота и скорость полета ракет пока не сообщаются.
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желтое море, в мире
Желтое море, В мире
СМИ: КНДР выпустила нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря

"Ренхап": КНДР произвела пуск нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря

© AP Photo / Ahn Young-joonТелевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. КНДР в субботу произвела пуск нескольких крылатых ракет в направлении Желтого моря, передает южнокорейское агентство Ренхап.
"Северная Корея произвела пуск нескольких крылатых ракет в Желтое море", - говорится в сообщении.
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Количество, дальность, высота и скорость полета ракет пока не сообщаются.
 
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