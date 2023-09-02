https://ria.ru/20230902/kitay-1893800613.html

Русский эмигрант рассказал о действиях японских оккупантов в Китае

Русский эмигрант рассказал о действиях японских оккупантов в Китае - РИА Новости, 02.09.2023

Русский эмигрант рассказал о действиях японских оккупантов в Китае

Капитуляция Японии во Второй мировой войне в сентябре 1945 года позволила людям вздохнуть свободно и начать возвращение к нормальной жизни, рассказал РИА... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T08:31

2023-09-02T08:31

2023-09-02T08:31

в мире

китай

шанхай

япония

русская православная церковь

вторая мировая война (1939-1945)

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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Капитуляция Японии во Второй мировой войне в сентябре 1945 года позволила людям вздохнуть свободно и начать возвращение к нормальной жизни, рассказал РИА Новости русский эмигрант, живший под японской оккупацией в Китае. Японский император Хирохито объявил о капитуляции 15 августа 1945 года. Официальные документы по этому поводу были подписаны 2 сентября 1945 года. Русский православный священник Георгий Ларин из американского города Наяк был в то время 10-летним мальчиком. "Безусловно, мы почувствовали облегчение, когда война завершилась. Вокруг снова стало мирно, бомбежки прекратились", - рассказал он. Отец Георгий, которому сейчас 88 лет, всю войну провел с родителями в Шанхае. По его словам, продовольствие тогда отпускали только по карточкам, все было строго лимитировано. "Когда война закончилась, продукты снова появились в магазинах, и карточную систему отменили", - отметил он. По словам священника, японцы не притесняли русских эмигрантов, поскольку с ними воевали не они, а США и СССР. Тем не менее оккупанты ввели в Шанхае комендантский час и убивали всех, кто его нарушал. Единственным человеком, которого они не трогали, был епископ Иоанн (Максимович), ныне прославленный Русской Православной Церковью как святой Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский. "Японцы никогда не трогали его. Они знали, что этот человек исцеляет больных", - сказал отец Георгий. Священник поведал, как маленькая девочка из жившей по соседству русской семьи погибла во время одной из бомбардировок. "При авианалете она выбежала во двор, и шрапнель попал ей прямо в голову", - с горечью вспомнил он. Как отметил отец Георгий, американские войска часто бомбили Шанхай, где располагались японские военные объекты, но ни одна бомба за всю войну не попала в русский кафедральный собор. Он вспомнил, как родители брали его, брата и сестер и шли туда, считая, что это более безопасное место, чем бомбоубежище. "Мы оставались там и молились", - рассказал он. Другой русский уроженец Китая, а ныне американский полковник в отставке Николай Троян, рассказал, что в войну жил в городе Циндао, но не помнит, чтобы там проходили серьезные военные операции. "Я не помню, чтобы в нашей семье много говорили о войне, но возможно, я просто не обращал на это внимание, поскольку мне было всего семь лет", - сказал он. В то же время в памяти маленького Коли запечатлелось, как в 1947 году в Циндао пришли американцы и заняли немецкие казармы рядом с домом, где жила его семья. С тех пор называвшийся прежде "немецким" близлежащий пляж, где мальчик учился плавать, стал называться "американским". Троян отметил, что лишь гораздо позднее узнал, как плохо и порой жестоко японцы обращались с русскими эмигрантами в других частях Китая. По его словам, они преследовали русских и называли их шпионами.

https://ria.ru/20230822/patrushev-1891422730.html

https://ria.ru/20230828/kurily-1892664198.html

https://ria.ru/20230419/kurily-1866227203.html

китай

шанхай

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, шанхай, япония, русская православная церковь, вторая мировая война (1939-1945)