Рейтинг@Mail.ru
В оренбургский филиал фонда "Защитники Отечества" обратились 916 человек - РИА Новости, 02.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
 
10:44 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/fond-1893812408.html
В оренбургский филиал фонда "Защитники Отечества" обратились 916 человек
В оренбургский филиал фонда "Защитники Отечества" обратились 916 человек - РИА Новости, 02.09.2023
В оренбургский филиал фонда "Защитники Отечества" обратились 916 человек
За три месяца работы филиала государственного фонда "Защитники Отечества" в Оренбургской области в фонд за помощью и поддержкой обратились 916 человек, всего от РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T10:44
2023-09-02T10:44
оренбургская область
оренбургская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890841544_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_8b5c66d5a4060e00dde348a7667a746c.jpg
ОРЕНБУРГ, 2 сен - РИА Новости. За три месяца работы филиала государственного фонда "Защитники Отечества" в Оренбургской области в фонд за помощью и поддержкой обратились 916 человек, всего от них поступило 1388 запросов, сообщает пресс служба облправительства. Наибольшее количество обращений касалось содействия в получении удостоверения ветерана боевых действий. На втором месте — помощь по денежным выплатам, связанным с участием в СВО. Назначение мер социальной поддержки замыкает тройку наиболее частых запросов. Как отметили в пресс-службе, юридическая помощь потребовалась и была оказана каждому десятому заявителю. Около 8% обратившихся нуждались в психологической поддержке и врачебной помощи, в том числе, медицинской реабилитации. Чуть реже обратившимся в фонд требовались льготы по коммунальным платежам и содействие в ремонте жилья или помощь в бытовых вопросах. Также социальные координаторы помогали устроить детей бойцов СВО в высшие и средние специальные учебные заведения. "В последнее время среди обращений зафиксированы вопросы по доступности жилых помещений для оренбуржцев с ограниченными возможностями здоровья. Например, гражданин проживает на пятом этаже 5-этажного дома без лифта и просит содействия в решении этой проблемы. Также возникают вопросы по предоставлению земельных участков участникам СВО", - добавили в пресс-службе. Все нетипичные жизненные ситуации специалисты фонда отрабатывают совместно с региональными органами власти и муниципалитетами.
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890841544_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_3c61800d4a6c054014aa98edb36f9518.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбургская область, вооруженные силы рф
Оренбургская область, Оренбургская область, Вооруженные силы РФ

В оренбургский филиал фонда "Защитники Отечества" обратились 916 человек

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 2 сен - РИА Новости. За три месяца работы филиала государственного фонда "Защитники Отечества" в Оренбургской области в фонд за помощью и поддержкой обратились 916 человек, всего от них поступило 1388 запросов, сообщает пресс служба облправительства.
Наибольшее количество обращений касалось содействия в получении удостоверения ветерана боевых действий. На втором месте — помощь по денежным выплатам, связанным с участием в СВО. Назначение мер социальной поддержки замыкает тройку наиболее частых запросов.
Как отметили в пресс-службе, юридическая помощь потребовалась и была оказана каждому десятому заявителю. Около 8% обратившихся нуждались в психологической поддержке и врачебной помощи, в том числе, медицинской реабилитации. Чуть реже обратившимся в фонд требовались льготы по коммунальным платежам и содействие в ремонте жилья или помощь в бытовых вопросах.
Также социальные координаторы помогали устроить детей бойцов СВО в высшие и средние специальные учебные заведения. "В последнее время среди обращений зафиксированы вопросы по доступности жилых помещений для оренбуржцев с ограниченными возможностями здоровья. Например, гражданин проживает на пятом этаже 5-этажного дома без лифта и просит содействия в решении этой проблемы. Также возникают вопросы по предоставлению земельных участков участникам СВО", - добавили в пресс-службе.
Все нетипичные жизненные ситуации специалисты фонда отрабатывают совместно с региональными органами власти и муниципалитетами.
 
Оренбургская областьОренбургская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала