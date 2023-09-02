https://ria.ru/20230902/fond-1893812408.html

В оренбургский филиал фонда "Защитники Отечества" обратились 916 человек

В оренбургский филиал фонда "Защитники Отечества" обратились 916 человек - РИА Новости, 02.09.2023

В оренбургский филиал фонда "Защитники Отечества" обратились 916 человек

За три месяца работы филиала государственного фонда "Защитники Отечества" в Оренбургской области в фонд за помощью и поддержкой обратились 916 человек, всего от РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T10:44

2023-09-02T10:44

2023-09-02T10:44

оренбургская область

оренбургская область

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890841544_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_8b5c66d5a4060e00dde348a7667a746c.jpg

ОРЕНБУРГ, 2 сен - РИА Новости. За три месяца работы филиала государственного фонда "Защитники Отечества" в Оренбургской области в фонд за помощью и поддержкой обратились 916 человек, всего от них поступило 1388 запросов, сообщает пресс служба облправительства. Наибольшее количество обращений касалось содействия в получении удостоверения ветерана боевых действий. На втором месте — помощь по денежным выплатам, связанным с участием в СВО. Назначение мер социальной поддержки замыкает тройку наиболее частых запросов. Как отметили в пресс-службе, юридическая помощь потребовалась и была оказана каждому десятому заявителю. Около 8% обратившихся нуждались в психологической поддержке и врачебной помощи, в том числе, медицинской реабилитации. Чуть реже обратившимся в фонд требовались льготы по коммунальным платежам и содействие в ремонте жилья или помощь в бытовых вопросах. Также социальные координаторы помогали устроить детей бойцов СВО в высшие и средние специальные учебные заведения. "В последнее время среди обращений зафиксированы вопросы по доступности жилых помещений для оренбуржцев с ограниченными возможностями здоровья. Например, гражданин проживает на пятом этаже 5-этажного дома без лифта и просит содействия в решении этой проблемы. Также возникают вопросы по предоставлению земельных участков участникам СВО", - добавили в пресс-службе. Все нетипичные жизненные ситуации специалисты фонда отрабатывают совместно с региональными органами власти и муниципалитетами.

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оренбургская область, вооруженные силы рф