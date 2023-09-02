https://ria.ru/20230902/fond-1893812408.html
В оренбургский филиал фонда "Защитники Отечества" обратились 916 человек
В оренбургский филиал фонда "Защитники Отечества" обратились 916 человек - РИА Новости, 02.09.2023
В оренбургский филиал фонда "Защитники Отечества" обратились 916 человек
За три месяца работы филиала государственного фонда "Защитники Отечества" в Оренбургской области в фонд за помощью и поддержкой обратились 916 человек, всего от РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T10:44
2023-09-02T10:44
2023-09-02T10:44
оренбургская область
оренбургская область
вооруженные силы рф
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ОРЕНБУРГ, 2 сен - РИА Новости. За три месяца работы филиала государственного фонда "Защитники Отечества" в Оренбургской области в фонд за помощью и поддержкой обратились 916 человек, всего от них поступило 1388 запросов, сообщает пресс служба облправительства. Наибольшее количество обращений касалось содействия в получении удостоверения ветерана боевых действий. На втором месте — помощь по денежным выплатам, связанным с участием в СВО. Назначение мер социальной поддержки замыкает тройку наиболее частых запросов. Как отметили в пресс-службе, юридическая помощь потребовалась и была оказана каждому десятому заявителю. Около 8% обратившихся нуждались в психологической поддержке и врачебной помощи, в том числе, медицинской реабилитации. Чуть реже обратившимся в фонд требовались льготы по коммунальным платежам и содействие в ремонте жилья или помощь в бытовых вопросах. Также социальные координаторы помогали устроить детей бойцов СВО в высшие и средние специальные учебные заведения. "В последнее время среди обращений зафиксированы вопросы по доступности жилых помещений для оренбуржцев с ограниченными возможностями здоровья. Например, гражданин проживает на пятом этаже 5-этажного дома без лифта и просит содействия в решении этой проблемы. Также возникают вопросы по предоставлению земельных участков участникам СВО", - добавили в пресс-службе. Все нетипичные жизненные ситуации специалисты фонда отрабатывают совместно с региональными органами власти и муниципалитетами.
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, вооруженные силы рф
Оренбургская область, Оренбургская область, Вооруженные силы РФ
ОРЕНБУРГ, 2 сен - РИА Новости.
За три месяца работы филиала государственного фонда "Защитники Отечества" в Оренбургской области в фонд за помощью и поддержкой обратились 916 человек, всего от них поступило 1388 запросов, сообщает пресс служба
облправительства.
Наибольшее количество обращений касалось содействия в получении удостоверения ветерана боевых действий. На втором месте — помощь по денежным выплатам, связанным с участием в СВО. Назначение мер социальной поддержки замыкает тройку наиболее частых запросов.
Как отметили в пресс-службе, юридическая помощь потребовалась и была оказана каждому десятому заявителю. Около 8% обратившихся нуждались в психологической поддержке и врачебной помощи, в том числе, медицинской реабилитации. Чуть реже обратившимся в фонд требовались льготы по коммунальным платежам и содействие в ремонте жилья или помощь в бытовых вопросах.
Также социальные координаторы помогали устроить детей бойцов СВО в высшие и средние специальные учебные заведения. "В последнее время среди обращений зафиксированы вопросы по доступности жилых помещений для оренбуржцев с ограниченными возможностями здоровья. Например, гражданин проживает на пятом этаже 5-этажного дома без лифта и просит содействия в решении этой проблемы. Также возникают вопросы по предоставлению земельных участков участникам СВО", - добавили в пресс-службе.
Все нетипичные жизненные ситуации специалисты фонда отрабатывают совместно с региональными органами власти и муниципалитетами.