https://ria.ru/20230902/efimov-1893758482.html

Ефимов: бывшая промзона на юго-востоке Москвы станет центром логистики

Ефимов: бывшая промзона на юго-востоке Москвы станет центром логистики - РИА Новости, 02.09.2023

Ефимов: бывшая промзона на юго-востоке Москвы станет центром логистики

Новый транспортно-логистический центр появится в районе промзоны "Южный порт" в Печатниках, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T12:07

2023-09-02T12:07

2023-09-02T12:10

экономика

коммерческая недвижимость

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Новый транспортно-логистический центр появится в районе промзоны "Южный порт" в Печатниках, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Реорганизация будет произведена в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). "Комплексному развитию подлежит участок бывшей промзоны "Южный порт" площадью почти 17 гектаров", - сообщил Ефимов.Заместитель мэра привел цифры, согласно которым объем инвестиций составит восемь миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается в 381 миллион рублей. Кроме того, планируется создать 650 вакансий.В транспортно-логистический комплекс площадью 65 тысяч квадратных метров на месте старых зданий и свалок будут доставляться товары для жителей и промышленности, а сам объект планируется встроить в улично-дорожную сеть столицы."Здание будет расположено в непосредственной близости от Третьего транспортного кольца, на пересечении Волгоградского проспекта и Юго-Восточной хорды", - рассказал руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.В настоящее время в столице в рамках реализации программы комплексного развития территорий на месте бывших промзон возводятся жилье, трассы, объекты инфраструктуры - всего 188 объектов на 2,45 тысячах гектаров.

https://ria.ru/20230826/kotlyakovo-1892280270.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, коммерческая недвижимость, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман