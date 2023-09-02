https://ria.ru/20230902/donetsk-1893826662.html

Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка выросло до пяти

Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка выросло до пяти - РИА Новости, 02.09.2023

Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка выросло до пяти

Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка возросло до пяти, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T13:20

2023-09-02T13:20

2023-09-02T13:20

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка возросло до пяти, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 2 сентября по состоянию на 12.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район): по улице Степана Щипачева ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц: женщины 1968, 1976, 1981, 1983 годов рождения и мужчина 1977 года рождения", - сообщает представительство. Ранее в субботу мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о четверых пострадавших при обстреле Петровского района Донецка.

https://ria.ru/20230902/donetsk-1893825820.html

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донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк