Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка выросло до пяти - РИА Новости, 02.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/donetsk-1893826662.html
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка выросло до пяти
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка выросло до пяти - РИА Новости, 02.09.2023
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка выросло до пяти
Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка возросло до пяти, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T13:20
2023-09-02T13:20
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778088962_0:176:3257:2008_1920x0_80_0_0_2f395c7083cf986f77acb502ece42901.jpg
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка возросло до пяти, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 2 сентября по состоянию на 12.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район): по улице Степана Щипачева ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц: женщины 1968, 1976, 1981, 1983 годов рождения и мужчина 1977 года рождения", - сообщает представительство. Ранее в субботу мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о четверых пострадавших при обстреле Петровского района Донецка.
https://ria.ru/20230902/donetsk-1893825820.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778088962_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_8a7bb210b245ed45f3ccf7b7cc9ae0d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка выросло до пяти

СЦКК: четыре женщины и мужчина ранены при обстреле Петровского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЭвакуация пострадавших в Донецке
Эвакуация пострадавших в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Эвакуация пострадавших в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка возросло до пяти, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 2 сентября по состоянию на 12.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район): по улице Степана Щипачева ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц: женщины 1968, 1976, 1981, 1983 годов рождения и мужчина 1977 года рождения", - сообщает представительство.
Ранее в субботу мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о четверых пострадавших при обстреле Петровского района Донецка.
Осколки снарядов ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
В Донецке украинский снаряд попал в крышу школы-интерната
13:09
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала