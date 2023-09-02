https://ria.ru/20230902/donetsk-1893817721.html
Из-за обстрела Донецка ВСУ пострадали четыре человека
Из-за обстрела Донецка ВСУ пострадали четыре человека - РИА Новости, 02.09.2023
Из-за обстрела Донецка ВСУ пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T11:42
2023-09-02T11:42
2023-09-02T11:48
петровский район
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Четыре человека пострадали при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин."При обстреле Петровского района со стороны укрофашистов ранения различной степени тяжести получили мужчина 1977 года рождения и женщины 1968, 1983, 1981 годов рождения", - написал мэр в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230902/obstrel-1893811223.html
петровский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петровский район, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Петровский район, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
Из-за обстрела Донецка ВСУ пострадали четыре человека
Из-за обстрела ВСУ Петровского района Донецка пострадали четыре человека