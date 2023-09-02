https://ria.ru/20230902/donetsk-1893817721.html

Из-за обстрела Донецка ВСУ пострадали четыре человека

Из-за обстрела Донецка ВСУ пострадали четыре человека - РИА Новости, 02.09.2023

Из-за обстрела Донецка ВСУ пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T11:42

2023-09-02T11:42

2023-09-02T11:48

петровский район

донецк

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Четыре человека пострадали при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин."При обстреле Петровского района со стороны укрофашистов ранения различной степени тяжести получили мужчина 1977 года рождения и женщины 1968, 1983, 1981 годов рождения", - написал мэр в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230902/obstrel-1893811223.html

петровский район

донецк

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Екатерина Зайцева

петровский район, донецк, алексей кулемзин (донецк)