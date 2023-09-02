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СМИ: Карл III был разочарован тем, что принц Гарри родился не девочкой - РИА Новости, 02.09.2023
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01:56 02.09.2023 (обновлено: 05:51 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/britaniya-1893788497.html
СМИ: Карл III был разочарован тем, что принц Гарри родился не девочкой
СМИ: Карл III был разочарован тем, что принц Гарри родился не девочкой - РИА Новости, 02.09.2023
СМИ: Карл III был разочарован тем, что принц Гарри родился не девочкой
Нынешний король Великобритании Карл III был разочарован, что принц Гарри родился не девочкой, сообщает ABC News со ссылкой на документальный фильм "Диана:... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T01:56
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Нынешний король Великобритании Карл III был разочарован, что принц Гарри родился не девочкой, сообщает ABC News со ссылкой на документальный фильм "Диана: Остальная часть ее истории".Как отмечает телеканал, аудиозаписи принцессы Дианы, которые использовались в фильме, были записаны во время ее бесед с близким другом."Мой муж даже не разговаривает с мамой, почти. Потому что на крестинах Гарри Чарльз подошел к ней и сказал: "Ты знаешь, мы были так разочарованы, мы думали, что это будет девочка", - сказала принцесса Диана, отрывок из документального фильма эксклюзивно показал телеканал.Как сообщила принцесса, мать отмахнулась от него и сказала, что им повезло, что у них родился нормальный ребенок. По данным телеканала, принцесса Диана говорила про свою маму.Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году в возрасте 36 лет. Ее сыновьям принцу Уильяму и принцу Гарри было тогда 15 и 12 лет соответственно.
https://ria.ru/20230808/titul-1888938431.html
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карл iii, елизавета ii, великобритания, париж
Карл III, Елизавета II, Великобритания, Париж
СМИ: Карл III был разочарован тем, что принц Гарри родился не девочкой

ABC: король Британии Карл III был расстроен, что принц Гарри родился не девочкой

© AP Photo / Vadim GhirdaКарл III
Карл III - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Карл III. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Нынешний король Великобритании Карл III был разочарован, что принц Гарри родился не девочкой, сообщает ABC News со ссылкой на документальный фильм "Диана: Остальная часть ее истории".
Как отмечает телеканал, аудиозаписи принцессы Дианы, которые использовались в фильме, были записаны во время ее бесед с близким другом.
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"Мой муж даже не разговаривает с мамой, почти. Потому что на крестинах Гарри Чарльз подошел к ней и сказал: "Ты знаешь, мы были так разочарованы, мы думали, что это будет девочка", - сказала принцесса Диана, отрывок из документального фильма эксклюзивно показал телеканал.
Как сообщила принцесса, мать отмахнулась от него и сказала, что им повезло, что у них родился нормальный ребенок. По данным телеканала, принцесса Диана говорила про свою маму.
Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году в возрасте 36 лет. Ее сыновьям принцу Уильяму и принцу Гарри было тогда 15 и 12 лет соответственно.
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