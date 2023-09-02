https://ria.ru/20230902/britaniya-1893788497.html

СМИ: Карл III был разочарован тем, что принц Гарри родился не девочкой

СМИ: Карл III был разочарован тем, что принц Гарри родился не девочкой - РИА Новости, 02.09.2023

СМИ: Карл III был разочарован тем, что принц Гарри родился не девочкой

Нынешний король Великобритании Карл III был разочарован, что принц Гарри родился не девочкой, сообщает ABC News со ссылкой на документальный фильм "Диана:... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T01:56

2023-09-02T01:56

2023-09-02T05:51

карл iii

елизавета ii

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париж

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Нынешний король Великобритании Карл III был разочарован, что принц Гарри родился не девочкой, сообщает ABC News со ссылкой на документальный фильм "Диана: Остальная часть ее истории".Как отмечает телеканал, аудиозаписи принцессы Дианы, которые использовались в фильме, были записаны во время ее бесед с близким другом."Мой муж даже не разговаривает с мамой, почти. Потому что на крестинах Гарри Чарльз подошел к ней и сказал: "Ты знаешь, мы были так разочарованы, мы думали, что это будет девочка", - сказала принцесса Диана, отрывок из документального фильма эксклюзивно показал телеканал.Как сообщила принцесса, мать отмахнулась от него и сказала, что им повезло, что у них родился нормальный ребенок. По данным телеканала, принцесса Диана говорила про свою маму.Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году в возрасте 36 лет. Ее сыновьям принцу Уильяму и принцу Гарри было тогда 15 и 12 лет соответственно.

https://ria.ru/20230808/titul-1888938431.html

https://ria.ru/20230507/tsveta-1870253757.html

великобритания

париж

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карл iii, елизавета ii, великобритания, париж