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Боевики ВСУ пожаловались на десятикратное превосходство России в снарядах - РИА Новости, 02.09.2023
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00:10 02.09.2023 (обновлено: 01:54 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/boepripasy-1893784073.html
Боевики ВСУ пожаловались на десятикратное превосходство России в снарядах
Боевики ВСУ пожаловались на десятикратное превосходство России в снарядах - РИА Новости, 02.09.2023
Боевики ВСУ пожаловались на десятикратное превосходство России в снарядах
Российская армия десятикратно превосходит ВСУ по количеству боеприпасов, а сами украинские боевики жалуются на нехватку морального духа, передает телеканал CBS... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T00:10
2023-09-02T01:54
россия
украина
сша
сергей лавров
владимир путин
дмитрий песков
нато
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Российская армия десятикратно превосходит ВСУ по количеству боеприпасов, а сами украинские боевики жалуются на нехватку морального духа, передает телеканал CBS News со ссылкой на украинских военных.&quot;Они (российские войска - ред.) превосходят в численности и вооружении. У российских войск практически в десять раз больше боеприпасов&quot;, - сообщает телеканал после посещения одного из подразделений ВСУ.В частности, как заявили телеканалу украинские военные, у России превосходство по количеству беспилотников, что является "огромной проблемой". Кроме того, собеседники CBS News признались, что "измучены", а уровень их морального духа "не находится на высоте".
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Боевики ВСУ пожаловались на десятикратное превосходство России в снарядах

CBS: бойцы ВСУ заявили, что Россия в десять раз превосходит их по числу снарядов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ
Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Российская армия десятикратно превосходит ВСУ по количеству боеприпасов, а сами украинские боевики жалуются на нехватку морального духа, передает телеканал CBS News со ссылкой на украинских военных.
«

"Они (российские войска - ред.) превосходят в численности и вооружении. У российских войск практически в десять раз больше боеприпасов", - сообщает телеканал после посещения одного из подразделений ВСУ.

В частности, как заявили телеканалу украинские военные, у России превосходство по количеству беспилотников, что является "огромной проблемой". Кроме того, собеседники CBS News признались, что "измучены", а уровень их морального духа "не находится на высоте".
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РоссияУкраинаСШАСергей ЛавровВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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