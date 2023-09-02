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Боевики ВСУ пожаловались на десятикратное превосходство России в снарядах
Боевики ВСУ пожаловались на десятикратное превосходство России в снарядах - РИА Новости, 02.09.2023
Боевики ВСУ пожаловались на десятикратное превосходство России в снарядах
Российская армия десятикратно превосходит ВСУ по количеству боеприпасов, а сами украинские боевики жалуются на нехватку морального духа, передает телеканал CBS... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T00:10
2023-09-02T00:10
2023-09-02T01:54
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сша
сергей лавров
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нато
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Российская армия десятикратно превосходит ВСУ по количеству боеприпасов, а сами украинские боевики жалуются на нехватку морального духа, передает телеканал CBS News со ссылкой на украинских военных."Они (российские войска - ред.) превосходят в численности и вооружении. У российских войск практически в десять раз больше боеприпасов", - сообщает телеканал после посещения одного из подразделений ВСУ.В частности, как заявили телеканалу украинские военные, у России превосходство по количеству беспилотников, что является "огромной проблемой". Кроме того, собеседники CBS News признались, что "измучены", а уровень их морального духа "не находится на высоте".
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россия, украина, сша, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины
Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины
Боевики ВСУ пожаловались на десятикратное превосходство России в снарядах
CBS: бойцы ВСУ заявили, что Россия в десять раз превосходит их по числу снарядов