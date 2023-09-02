https://ria.ru/20230902/boepripasy-1893784073.html

Боевики ВСУ пожаловались на десятикратное превосходство России в снарядах

Боевики ВСУ пожаловались на десятикратное превосходство России в снарядах - РИА Новости, 02.09.2023

Боевики ВСУ пожаловались на десятикратное превосходство России в снарядах

Российская армия десятикратно превосходит ВСУ по количеству боеприпасов, а сами украинские боевики жалуются на нехватку морального духа, передает телеканал CBS... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T00:10

2023-09-02T00:10

2023-09-02T01:54

россия

украина

сша

сергей лавров

владимир путин

дмитрий песков

нато

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Российская армия десятикратно превосходит ВСУ по количеству боеприпасов, а сами украинские боевики жалуются на нехватку морального духа, передает телеканал CBS News со ссылкой на украинских военных."Они (российские войска - ред.) превосходят в численности и вооружении. У российских войск практически в десять раз больше боеприпасов", - сообщает телеканал после посещения одного из подразделений ВСУ.В частности, как заявили телеканалу украинские военные, у России превосходство по количеству беспилотников, что является "огромной проблемой". Кроме того, собеседники CBS News признались, что "измучены", а уровень их морального духа "не находится на высоте".

https://ria.ru/20230830/tanki-1893277639.html

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украина

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россия, украина, сша, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины