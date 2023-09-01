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Правящая партия Грузии инициировала импичмент президента - РИА Новости, 01.09.2023
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10:09 01.09.2023 (обновлено: 14:42 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/zurabishvili-1893578692.html
Правящая партия Грузии инициировала импичмент президента
Правящая партия Грузии инициировала импичмент президента - РИА Новости, 01.09.2023
Правящая партия Грузии инициировала импичмент президента
Политсовет правящей партии "Грузинская мечта" принял решение начать процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили, сообщил партийный лидер Ираклий... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T10:09
2023-09-01T14:42
в мире
грузия
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 1 сен — РИА Новости. Политсовет правящей партии "Грузинская мечта" принял решение начать процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили, сообщил партийный лидер Ираклий Кобахидзе на брифинге.При этом политик признал, что отстранить главу государства от власти будет непросто. "Мы неоднократно отмечали, что, несмотря на грубое нарушение конституции, в нынешней политической ситуации невозможно довести процедуру импичмента до конца. Импичмент требует поддержки 100 парламентариев, и поэтому без голосов радикальной оппозиции у него нет шансов приведения в исполнение", — сказал председатель правящей партии.Он пояснил, что "Грузинская мечта" несет ответственность перед конституцией.Перед началом процедуры правящая партия подаст заявление в Конституционный суд. Для импичмента необходима поддержка 2/3 депутатов парламента, то есть 100 голосов из 150. "Грузинская мечта" с союзниками располагает 84 голосами.Накануне Кобахидзе заявил, что Зурабишвили совершает неодобренные правительством зарубежные визиты, что нарушает конституцию. Согласно основному закону страны, глава государства должен согласовывать с кабинетом министров международные поездки.Как объяснял в среду исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, у правительства есть причины, чтобы отказывать Зурабишвили в ее визитах. В частности, последнее выступление президента в парламенте оно расценило как направленное "против европейской интеграции Грузии".Кабмин не согласовал визиты президента в десять стран, в том числе в Германию, Израиль, ОАЭ и на Украину.В президентской администрации сообщали, что с 31 августа глава государства начинает встречи с европейскими лидерами, чтобы получить поддержку в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза, который страна рассчитывает получить в декабре.
https://ria.ru/20230521/gruziya-1873216897.html
https://ria.ru/20230624/gruziya-1880234307.html
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в мире, грузия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе
Правящая партия Грузии инициировала импичмент президента

Правящая партия Грузии начала процедуру импичмента президента Зурабишвили

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 1 сен — РИА Новости. Политсовет правящей партии "Грузинская мечта" принял решение начать процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили, сообщил партийный лидер Ираклий Кобахидзе на брифинге.
При этом политик признал, что отстранить главу государства от власти будет непросто.
«
"Мы неоднократно отмечали, что, несмотря на грубое нарушение конституции, в нынешней политической ситуации невозможно довести процедуру импичмента до конца. Импичмент требует поддержки 100 парламентариев, и поэтому без голосов радикальной оппозиции у него нет шансов приведения в исполнение", — сказал председатель правящей партии.
Он пояснил, что "Грузинская мечта" несет ответственность перед конституцией.
Перед началом процедуры правящая партия подаст заявление в Конституционный суд. Для импичмента необходима поддержка 2/3 депутатов парламента, то есть 100 голосов из 150. "Грузинская мечта" с союзниками располагает 84 голосами.
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Накануне Кобахидзе заявил, что Зурабишвили совершает неодобренные правительством зарубежные визиты, что нарушает конституцию. Согласно основному закону страны, глава государства должен согласовывать с кабинетом министров международные поездки.
Как объяснял в среду исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, у правительства есть причины, чтобы отказывать Зурабишвили в ее визитах. В частности, последнее выступление президента в парламенте оно расценило как направленное "против европейской интеграции Грузии".
Кабмин не согласовал визиты президента в десять стран, в том числе в Германию, Израиль, ОАЭ и на Украину.
В президентской администрации сообщали, что с 31 августа глава государства начинает встречи с европейскими лидерами, чтобы получить поддержку в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза, который страна рассчитывает получить в декабре.
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