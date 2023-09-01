https://ria.ru/20230901/zerno-1893664850.html

СМИ: Украина будет оспаривать любой запрет на импорт зерна в страны ЕС

СМИ: Украина будет оспаривать любой запрет на импорт зерна в страны ЕС - РИА Новости, 01.09.2023

СМИ: Украина будет оспаривать любой запрет на импорт зерна в страны ЕС

Украина оспорит в арбитражной комиссии любой запрет Европейской комиссии на импорт зерна с Украины в страны ЕС, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T14:26

2023-09-01T14:26

2023-09-01T14:26

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украина оспорит в арбитражной комиссии любой запрет Европейской комиссии на импорт зерна с Украины в страны ЕС, передает агентство Блумберг со ссылкой на заместителя главы офиса Владимира Зеленского Игоря Жовкву. Европейская комиссия ранее сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая по 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября. "Правительство попытается обжаловать ограничения (импорта зерна - ред.) в арбитражной комиссии, если ЕС продлит меры после крайнего срока, установленного 15 сентября", - отмечает агентство со ссылкой на Жокву. Как отмечает агентство со ссылкой на Жокву, если в случае продления запрета на импорт правительство страны будет оспаривать решение в рамках торгового соглашения от 2014 года между Украиной и ЕС. Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение". Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230831/zerno-1893419703.html

https://ria.ru/20230831/zerno-1893453347.html

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цены на нефть, украина, владимир путин, евросоюз, оон, владимир зеленский, россия, польша