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СМИ: Украина будет оспаривать любой запрет на импорт зерна в страны ЕС - РИА Новости, 01.09.2023
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14:26 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/zerno-1893664850.html
СМИ: Украина будет оспаривать любой запрет на импорт зерна в страны ЕС
СМИ: Украина будет оспаривать любой запрет на импорт зерна в страны ЕС - РИА Новости, 01.09.2023
СМИ: Украина будет оспаривать любой запрет на импорт зерна в страны ЕС
Украина оспорит в арбитражной комиссии любой запрет Европейской комиссии на импорт зерна с Украины в страны ЕС, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:26
2023-09-01T14:26
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украина оспорит в арбитражной комиссии любой запрет Европейской комиссии на импорт зерна с Украины в страны ЕС, передает агентство Блумберг со ссылкой на заместителя главы офиса Владимира Зеленского Игоря Жовкву. Европейская комиссия ранее сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая по 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября. "Правительство попытается обжаловать ограничения (импорта зерна - ред.) в арбитражной комиссии, если ЕС продлит меры после крайнего срока, установленного 15 сентября", - отмечает агентство со ссылкой на Жокву. Как отмечает агентство со ссылкой на Жокву, если в случае продления запрета на импорт правительство страны будет оспаривать решение в рамках торгового соглашения от 2014 года между Украиной и ЕС. Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение". Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230831/zerno-1893419703.html
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цены на нефть, украина, владимир путин, евросоюз, оон, владимир зеленский, россия, польша
Цены на нефть, Украина, Владимир Путин, Евросоюз, ООН, Владимир Зеленский, Россия, Польша
СМИ: Украина будет оспаривать любой запрет на импорт зерна в страны ЕС

Блумберг: Украина будет оспаривать любой запрет на импорт зерна в страны ЕС

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна
Погрузка зерна - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна . Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украина оспорит в арбитражной комиссии любой запрет Европейской комиссии на импорт зерна с Украины в страны ЕС, передает агентство Блумберг со ссылкой на заместителя главы офиса Владимира Зеленского Игоря Жовкву.
Европейская комиссия ранее сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая по 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября.
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"Правительство попытается обжаловать ограничения (импорта зерна - ред.) в арбитражной комиссии, если ЕС продлит меры после крайнего срока, установленного 15 сентября", - отмечает агентство со ссылкой на Жокву.
Как отмечает агентство со ссылкой на Жокву, если в случае продления запрета на импорт правительство страны будет оспаривать решение в рамках торгового соглашения от 2014 года между Украиной и ЕС.
Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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