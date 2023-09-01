https://ria.ru/20230901/zasedanie-1893766198.html

Заседание СБ ООН по Украине пройдет 20 сентября на уровне глав делегаций

Заседание СБ ООН по Украине пройдет 20 сентября на уровне глав делегаций - РИА Новости, 01.09.2023

Заседание СБ ООН по Украине пройдет 20 сентября на уровне глав делегаций

Заседание СБ ООН по теме Украины, намеченное на 20 сентября, пройдет на уровне глав делегаций, заявил на пресс-конференции постпред председательствующей в... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T20:22

2023-09-01T20:22

2023-09-01T20:22

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ООН, 1 сен - РИА Новости. Заседание СБ ООН по теме Украины, намеченное на 20 сентября, пройдет на уровне глав делегаций, заявил на пресс-конференции постпред председательствующей в Совбезе Албании Ферит Ходжа. "Мы собираемся воспользоваться присутствием лидеров в городе для проведения дискуссии на уровне глав делегаций", - сказала Ходжа, напомнив, что 20 сентября приходится на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Согласно предварительному графику, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров, в неделе высокого уровня в числе прочих ожидается участие Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

https://ria.ru/20230901/otvet-1893761327.html

россия

украина

албания

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