https://ria.ru/20230901/zasedanie-1893766198.html
Заседание СБ ООН по Украине пройдет 20 сентября на уровне глав делегаций
Заседание СБ ООН по Украине пройдет 20 сентября на уровне глав делегаций - РИА Новости, 01.09.2023
Заседание СБ ООН по Украине пройдет 20 сентября на уровне глав делегаций
Заседание СБ ООН по теме Украины, намеченное на 20 сентября, пройдет на уровне глав делегаций, заявил на пресс-конференции постпред председательствующей в... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T20:22
2023-09-01T20:22
2023-09-01T20:22
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ООН, 1 сен - РИА Новости. Заседание СБ ООН по теме Украины, намеченное на 20 сентября, пройдет на уровне глав делегаций, заявил на пресс-конференции постпред председательствующей в Совбезе Албании Ферит Ходжа. "Мы собираемся воспользоваться присутствием лидеров в городе для проведения дискуссии на уровне глав делегаций", - сказала Ходжа, напомнив, что 20 сентября приходится на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Согласно предварительному графику, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров, в неделе высокого уровня в числе прочих ожидается участие Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.
https://ria.ru/20230901/otvet-1893761327.html
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Заседание СБ ООН по Украине пройдет 20 сентября на уровне глав делегаций
Заседание СБ ООН по теме Украины пройдет 20 сентября на уровне глав делегаций