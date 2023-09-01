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Заседание СБ ООН по Украине пройдет 20 сентября на уровне глав делегаций - РИА Новости, 01.09.2023
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20:22 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/zasedanie-1893766198.html
Заседание СБ ООН по Украине пройдет 20 сентября на уровне глав делегаций
Заседание СБ ООН по Украине пройдет 20 сентября на уровне глав делегаций - РИА Новости, 01.09.2023
Заседание СБ ООН по Украине пройдет 20 сентября на уровне глав делегаций
Заседание СБ ООН по теме Украины, намеченное на 20 сентября, пройдет на уровне глав делегаций, заявил на пресс-конференции постпред председательствующей в... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T20:22
2023-09-01T20:22
в мире
россия
украина
албания
владимир зеленский
джо байден
сергей лавров
оон
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ООН, 1 сен - РИА Новости. Заседание СБ ООН по теме Украины, намеченное на 20 сентября, пройдет на уровне глав делегаций, заявил на пресс-конференции постпред председательствующей в Совбезе Албании Ферит Ходжа. "Мы собираемся воспользоваться присутствием лидеров в городе для проведения дискуссии на уровне глав делегаций", - сказала Ходжа, напомнив, что 20 сентября приходится на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Согласно предварительному графику, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров, в неделе высокого уровня в числе прочих ожидается участие Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.
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в мире, россия, украина, албания, владимир зеленский, джо байден, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон, совет безопасности оон
В мире, Россия, Украина, Албания, Владимир Зеленский, Джо Байден, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности ООН
Заседание СБ ООН по Украине пройдет 20 сентября на уровне глав делегаций

Заседание СБ ООН по теме Украины пройдет 20 сентября на уровне глав делегаций

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
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Заседание СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 1 сен - РИА Новости. Заседание СБ ООН по теме Украины, намеченное на 20 сентября, пройдет на уровне глав делегаций, заявил на пресс-конференции постпред председательствующей в Совбезе Албании Ферит Ходжа.
«
"Мы собираемся воспользоваться присутствием лидеров в городе для проведения дискуссии на уровне глав делегаций", - сказала Ходжа, напомнив, что 20 сентября приходится на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.
Согласно предварительному графику, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров, в неделе высокого уровня в числе прочих ожидается участие Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
ООН не получила ответ Лаврова на предложение Гутерреша по зерновой сделке
19:54
 
В миреРоссияУкраинаАлбанияВладимир ЗеленскийДжо БайденСергей ЛавровООНГенеральная Ассамблея ООНСовет Безопасности ООН
 
 
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