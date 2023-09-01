https://ria.ru/20230901/zabolevshie-1893745680.html
В Польше выросло число заразивших "болезнью легионеров"
В Польше выросло число заразивших "болезнью легионеров" - РИА Новости, 01.09.2023
В Польше выросло число заразивших "болезнью легионеров"
Число заболевших "Болезнью легионеров" растет в Польше. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T18:23
2023-09-01T18:23
2023-09-01T19:06
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ВАРШАВА, 1 сен – РИА Новости. Число заболевших "Болезнью легионеров" растет в Польше. Вспышка легионеллёза, также известного как "болезнь легионеров", несколько недель назад была зафиксирована в польском Жешуве Подкарпатского воеводства возле границы с Украиной. Позже болезнь распространилась на другие регионы Польши. "Число инфицированных легионеллой возросло до 158", - рассказал журналистам начальник Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромир Слончка. По его словам, больше всего больных в Жешуве – 106 и в жешувском районе – 36. В общей сложности от легионеллёза скончались 18 человек. Среди них 9 женщин и 9 мужчин в возрасте 55-98 лет. По данным санинспекции, источник заражения находился в водопроводе. На прошлой неделе в Жешуве проводили дезинфекцию водопроводов, добавляя в воду увеличенное количество хлора. Дело о вспышке "болезни легионеров" расследует Агентство внутренней безопасности Польши. Впервые легионеллез был выявлен в США в 1976 году, в Филадельфии среди участников съезда Американского легиона - организации ветеранов боевых действий, созданной после окончания Первой мировой войны. Попадая в дыхательные пути, бактерия вызывает заболевание с симптомами гриппа и приводит к воспалению легких. Вакцины для предотвращения легионеллеза не существует, однако ранний диагноз и лечение определенными антибиотиками могут снизить тяжесть заболевания и осложнений.
https://ria.ru/20230831/bolezn-1893295864.html
https://ria.ru/20220811/kaseres-1808924767.html
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в мире, польша, украина, сша
В мире, Польша, Украина, США
В Польше выросло число заразивших "болезнью легионеров"
В Польше число заболевших легионеллезом выросло до 158 человек
ВАРШАВА, 1 сен – РИА Новости. Число заболевших "Болезнью легионеров" растет в Польше.
Вспышка легионеллёза, также известного как "болезнь легионеров", несколько недель назад была зафиксирована в польском Жешуве Подкарпатского воеводства возле границы с Украиной
. Позже болезнь распространилась на другие регионы Польши.
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«
"Число инфицированных легионеллой возросло до 158", - рассказал журналистам начальник Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромир Слончка.
По его словам, больше всего больных в Жешуве – 106 и в жешувском районе – 36.
В общей сложности от легионеллёза скончались 18 человек. Среди них 9 женщин и 9 мужчин в возрасте 55-98 лет.
По данным санинспекции, источник заражения находился в водопроводе. На прошлой неделе в Жешуве проводили дезинфекцию водопроводов, добавляя в воду увеличенное количество хлора.
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Дело о вспышке "болезни легионеров" расследует Агентство внутренней безопасности Польши.
Впервые легионеллез был выявлен в США
в 1976 году, в Филадельфии
среди участников съезда Американского легиона - организации ветеранов боевых действий, созданной после окончания Первой мировой войны. Попадая в дыхательные пути, бактерия вызывает заболевание с симптомами гриппа и приводит к воспалению легких. Вакцины для предотвращения легионеллеза не существует, однако ранний диагноз и лечение определенными антибиотиками могут снизить тяжесть заболевания и осложнений.
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