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В Винницкой и Житомирской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:25 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/vzryvy-1893542095.html
В Винницкой и Житомирской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Винницкой и Житомирской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.09.2023
В Винницкой и Житомирской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы слышны в Винницкой и Житомирской областях, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T05:25
2023-09-01T05:25
специальная военная операция на украине
житомирская область
вооруженные силы рф
украина
в мире
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Взрывы слышны в Винницкой и Житомирской областях, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Винницкая область, взрывы... Житомирщина, наблюдатели сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания. Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины за исключением ряда западных областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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житомирская область
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житомирская область, вооруженные силы рф, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Житомирская область, Вооруженные силы РФ, Украина, В мире
В Винницкой и Житомирской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Зеркало недели": в Винницкой и Житомирской областях прогремел ряд взрывов

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Взрывы слышны в Винницкой и Житомирской областях, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
«
"Винницкая область, взрывы... Житомирщина, наблюдатели сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания.
Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины за исключением ряда западных областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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30 августа, 17:52
 
Специальная военная операция на УкраинеЖитомирская областьВооруженные силы РФУкраинаВ мире
 
 
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