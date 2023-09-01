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В Винницкой и Житомирской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Винницкой и Житомирской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.09.2023
В Винницкой и Житомирской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы слышны в Винницкой и Житомирской областях, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T05:25
2023-09-01T05:25
2023-09-01T05:25
специальная военная операция на украине
житомирская область
вооруженные силы рф
украина
в мире
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Взрывы слышны в Винницкой и Житомирской областях, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Винницкая область, взрывы... Житомирщина, наблюдатели сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания. Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины за исключением ряда западных областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230830/vzryv-1893229351.html
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житомирская область, вооруженные силы рф, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Житомирская область, Вооруженные силы РФ, Украина, В мире
В Винницкой и Житомирской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в Винницкой и Житомирской областях прогремел ряд взрывов