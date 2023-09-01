https://ria.ru/20230901/vzryvy-1893542095.html

В Винницкой и Житомирской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Винницкой и Житомирской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.09.2023

В Винницкой и Житомирской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы слышны в Винницкой и Житомирской областях, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T05:25

2023-09-01T05:25

2023-09-01T05:25

специальная военная операция на украине

житомирская область

вооруженные силы рф

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Взрывы слышны в Винницкой и Житомирской областях, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Винницкая область, взрывы... Житомирщина, наблюдатели сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания. Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины за исключением ряда западных областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230830/vzryv-1893229351.html

житомирская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

житомирская область, вооруженные силы рф, украина, в мире