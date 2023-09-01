https://ria.ru/20230901/vuzy-1893756648.html

В новых регионах к первому сентября заработали 23 вуза, сообщил Хуснуллин

В новых регионах к первому сентября заработали 23 вуза, сообщил Хуснуллин - РИА Новости, 01.09.2023

В новых регионах к первому сентября заработали 23 вуза, сообщил Хуснуллин

К первому сентября в четырёх новых регионах России всего для студентов откроются 23 вуза, заработают 1260 школ, а также около 700 детских садов, рассказал... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T19:23

2023-09-01T19:23

2023-09-01T19:23

мариуполь

марат хуснуллин

россия

донецкая народная республика

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 1 сен - РИА Новости. К первому сентября в четырёх новых регионах России всего для студентов откроются 23 вуза, заработают 1260 школ, а также около 700 детских садов, рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин, который находится в рабочей поездке в Мариуполе. "К первому сентября в четырёх новых регионах 23 вуза будут принимать студентов, 1250 школ на четыре региона, а также порядка 700 с лишним садиков", - заявил он. По его словам, темпы восстановления инфраструктуры в новых регионах, в том числе в ДНР и ЛНР сохранятся. В Мариуполе масштабы восстановление заметно наиболее сильно, считает Хуснуллин, поскольку в городе было больше разрушений.

https://ria.ru/20230901/obrazovanie-1893689237.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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мариуполь, марат хуснуллин, россия, донецкая народная республика