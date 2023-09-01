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В новых регионах к первому сентября заработали 23 вуза, сообщил Хуснуллин
В новых регионах к первому сентября заработали 23 вуза, сообщил Хуснуллин - РИА Новости, 01.09.2023
В новых регионах к первому сентября заработали 23 вуза, сообщил Хуснуллин
К первому сентября в четырёх новых регионах России всего для студентов откроются 23 вуза, заработают 1260 школ, а также около 700 детских садов, рассказал... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T19:23
2023-09-01T19:23
2023-09-01T19:23
мариуполь
марат хуснуллин
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 1 сен - РИА Новости. К первому сентября в четырёх новых регионах России всего для студентов откроются 23 вуза, заработают 1260 школ, а также около 700 детских садов, рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин, который находится в рабочей поездке в Мариуполе. "К первому сентября в четырёх новых регионах 23 вуза будут принимать студентов, 1250 школ на четыре региона, а также порядка 700 с лишним садиков", - заявил он. По его словам, темпы восстановления инфраструктуры в новых регионах, в том числе в ДНР и ЛНР сохранятся. В Мариуполе масштабы восстановление заметно наиболее сильно, считает Хуснуллин, поскольку в городе было больше разрушений.
https://ria.ru/20230901/obrazovanie-1893689237.html
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мариуполь, марат хуснуллин, россия, донецкая народная республика
Мариуполь, Марат Хуснуллин, Россия, Донецкая Народная Республика
В новых регионах к первому сентября заработали 23 вуза, сообщил Хуснуллин
Хуснуллин: в четырех новых регионах к первому сентября заработали 23 вуза