https://ria.ru/20230901/volnovakha-1893707051.html
В Волновахе заработал восстановленный краеведческий музей
В Волновахе заработал восстановленный краеведческий музей - РИА Новости, 01.09.2023
В Волновахе заработал восстановленный краеведческий музей
Восстановленный краеведческий музей в Волновахе в пятницу вновь заработал, сообщило министерство культуры ДНР в телеграм-канале. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:21
2023-09-01T16:21
2023-09-01T16:21
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Восстановленный краеведческий музей в Волновахе в пятницу вновь заработал, сообщило министерство культуры ДНР в телеграм-канале. "В Волновахе начал работу восстановленный районный краеведческий музей", - говорится в сообщении ведомства. Мининформации отметило, что музее в Волновахе представили выставку "Лики русской иконы", сформированную из копий – реконструкций и факсимильных копий избранных произведений коллекции Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. В мероприятии приняли участие министр культуры РФ Ольга Любимова, и.о. зампреда Правительства ДНР Лариса Толстыкина, и.о. министра культуры ДНР Михаил Желтяков. В ведомстве подчеркнули, что выставка стала возможной благодаря Центральному музею древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева и Межобластному научно-реставрационному художественному управлению.
https://ria.ru/20230729/volnovakha-1887053515.html
https://ria.ru/20230822/khusnullin-1891583724.html
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РИА Новости
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волноваха, донецкая народная республика, россия, ольга любимова, общество
Волноваха, Донецкая Народная Республика, Россия, Ольга Любимова, Общество
В Волновахе заработал восстановленный краеведческий музей
В Волновахе заработал восстановленный районный краеведческий музей