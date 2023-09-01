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В Волновахе заработал восстановленный краеведческий музей - РИА Новости, 01.09.2023
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16:21 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/volnovakha-1893707051.html
В Волновахе заработал восстановленный краеведческий музей
В Волновахе заработал восстановленный краеведческий музей - РИА Новости, 01.09.2023
В Волновахе заработал восстановленный краеведческий музей
Восстановленный краеведческий музей в Волновахе в пятницу вновь заработал, сообщило министерство культуры ДНР в телеграм-канале. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:21
2023-09-01T16:21
волноваха
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россия
ольга любимова
общество
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Восстановленный краеведческий музей в Волновахе в пятницу вновь заработал, сообщило министерство культуры ДНР в телеграм-канале. "В Волновахе начал работу восстановленный районный краеведческий музей", - говорится в сообщении ведомства. Мининформации отметило, что музее в Волновахе представили выставку "Лики русской иконы", сформированную из копий – реконструкций и факсимильных копий избранных произведений коллекции Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. В мероприятии приняли участие министр культуры РФ Ольга Любимова, и.о. зампреда Правительства ДНР Лариса Толстыкина, и.о. министра культуры ДНР Михаил Желтяков. В ведомстве подчеркнули, что выставка стала возможной благодаря Центральному музею древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева и Межобластному научно-реставрационному художественному управлению.
https://ria.ru/20230729/volnovakha-1887053515.html
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волноваха, донецкая народная республика, россия, ольга любимова, общество
Волноваха, Донецкая Народная Республика, Россия, Ольга Любимова, Общество
В Волновахе заработал восстановленный краеведческий музей

В Волновахе заработал восстановленный районный краеведческий музей

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабочие на строительной площадке в Волновахе
Рабочие на строительной площадке в Волновахе - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
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Рабочие на строительной площадке в Волновахе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Восстановленный краеведческий музей в Волновахе в пятницу вновь заработал, сообщило министерство культуры ДНР в телеграм-канале.
"В Волновахе начал работу восстановленный районный краеведческий музей", - говорится в сообщении ведомства.
Восстановление здания школы №4 в Волновахе - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
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29 июля, 12:59
Мининформации отметило, что музее в Волновахе представили выставку "Лики русской иконы", сформированную из копий – реконструкций и факсимильных копий избранных произведений коллекции Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
В мероприятии приняли участие министр культуры РФ Ольга Любимова, и.о. зампреда Правительства ДНР Лариса Толстыкина, и.о. министра культуры ДНР Михаил Желтяков. В ведомстве подчеркнули, что выставка стала возможной благодаря Центральному музею древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева и Межобластному научно-реставрационному художественному управлению.
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ВолновахаДонецкая Народная РеспубликаРоссияОльга ЛюбимоваОбщество
 
 
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