https://ria.ru/20230901/volnovakha-1893707051.html

В Волновахе заработал восстановленный краеведческий музей

В Волновахе заработал восстановленный краеведческий музей - РИА Новости, 01.09.2023

В Волновахе заработал восстановленный краеведческий музей

Восстановленный краеведческий музей в Волновахе в пятницу вновь заработал, сообщило министерство культуры ДНР в телеграм-канале. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T16:21

2023-09-01T16:21

2023-09-01T16:21

волноваха

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россия

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Восстановленный краеведческий музей в Волновахе в пятницу вновь заработал, сообщило министерство культуры ДНР в телеграм-канале. "В Волновахе начал работу восстановленный районный краеведческий музей", - говорится в сообщении ведомства. Мининформации отметило, что музее в Волновахе представили выставку "Лики русской иконы", сформированную из копий – реконструкций и факсимильных копий избранных произведений коллекции Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. В мероприятии приняли участие министр культуры РФ Ольга Любимова, и.о. зампреда Правительства ДНР Лариса Толстыкина, и.о. министра культуры ДНР Михаил Желтяков. В ведомстве подчеркнули, что выставка стала возможной благодаря Центральному музею древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева и Межобластному научно-реставрационному художественному управлению.

https://ria.ru/20230729/volnovakha-1887053515.html

https://ria.ru/20230822/khusnullin-1891583724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

волноваха, донецкая народная республика, россия, ольга любимова, общество